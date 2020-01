Gli spoiler della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a venerdì 17 gennaio, Matias ascolterà una conversazione tra Severo e Carmelo e resterà alquanto sconvolto per ciò che scoprirà. L'uomo si renderà conto che i due prospettano un delitto e si recherà immediatamente da Irene per rivelargli la vicenda. La donna resterà assai colpita dal racconto di Matias e deciderà di intervenire in prima persona, prima che accada qualcosa di irreparabile.

Irene fa ragionare Severo

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 12 al 17 gennaio, Irene sarà notevolmente preoccupata dopo la chiacchierata con Matias e andrà subito da Severo per cercare di farlo ragionare sul da farsi. Poco dopo l'uomo si lascerà convincere dalle parole della Campuzano, così persuaderà anche Carmelo. Intanto Irene sarà ormai convinta che Fernando voglia mettere Francisca contro Severo e Carmelo, così deciderà di avvertire la Montenegro sulla situazione.

Isaac ed Elsa organizzano il matrimonio

Carmelo dovrà rimanere a riposo, dopo essere stato colpito da Fraile, così Irene e Severo aiuteranno l'uomo a riprendersi. Poco dopo Carmelo si sentirà molto meglio, ma la sua memoria sarà ancora offuscata e non riuscirà a ricordare i dettagli riguardo la tragedia. Nel frattempo Isaac ed Elsa potranno finalmente organizzare le loro nozze. La Laguna sarà assai desiderosa di coronare il suo sogno amore, così si impegnerà completamente nei preparativi. Intanto Maria farebbe di tutto per guarire al più presto, per tale ragione chiederà al dottore di raddoppiare le sue sedute di terapia. Successivamente Francisca si scontrerà con Fernando e lo accuserà di essere l'unico responsabile degli eventi drammatici che hanno scosso Puente Viejo negli ultimi tempi. Fernando rimarrà stupito dalle parole della Montenegro e sosterrà di non meritare di essere trattato in quel modo, inoltre l'uomo ammetterà di essere stanco, poiché accusato continuamente di qualsiasi crimine accaduto in paese.

Così pregherà Francisca di tornare a fidarsi di lui definitivamente. Più tardi il sottosegretario Garcia Morales avviserà tutti i cittadini di Puente Viejo che l'avviamento della diga porterà conseguenze improvvise e terribili per il paese, il quale rischierà di essere sommerso dalle acque.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi de Il Segreto è possibile guardare in streaming online, alcune delle puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. Oltre agli episodi della serie, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcuni clip interessanti relativi alle trame della telenovela iberica.