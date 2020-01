Una nuova ed emozionante puntata de Il Segreto attende i fedelissimi telespettatori nel pomeriggio di domenica 26 gennaio. Su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa, i fan della soap iberica assisteranno alla scoperta da parte di Prudencio del segreto di Lola, la quale confesserà di aver ucciso il padre per tutelare la sorella. Gli spoiler svelano inoltre che nascerà un'alleanza inaspettata tra Francisca, Severo e Carmelo, al fine di tutelare Puente Viejo dal piano di distruzione del sottosegretario Garcia Morales.

Dolores invece, comincerà ad avere dei sospetti sulla natura del rapporto che lega Esther e don Berengario.

Anticipazioni Il segreto: Prudencio scopre che Lola ha ucciso il padre

Domenica 26 gennaio la nuova puntata della soap ambientata a Puente Viejo riserverà una sconcertante scoperta. Prudencio infatti, riuscirà a mettere insieme tutti gli indizi raccolti e intuirà che la sua amata sta portando da tempo, dentro di sé un fardello molto pesante. In un drammatico confronto tra i due, Lola confesserà di aver ucciso il proprio padre, dopo averlo sorpreso ad abusare della sorella.

Nel corso del nuovo episodio dunque, Prudencio verrà a conoscenza del crimine commesso da Lola in passato, rimanendo sconcertato e basito. In un secondo momento però, rivaluterà la situazione e riuscirà a comprendere il comportamento della Mendana. Intanto a Puente Viejo, gli abitanti saranno sempre più terrorizzati dalla prospettiva di perdere tutto a causa dell'inaugurazione della nuova diga. Le donne dell'Associazione femminile, decideranno quindi di riunirsi per trovare una soluzione.

Donna Francisca intanto, sarà sempre più in collera con Maria e arriverà a dire a Raimundo di considerarla morta.

Anticipazioni Il segreto del 26 gennaio: Dolores sospetta di Esther e don Berengario

Nel nuovo appuntamento de Il segreto, non mancheranno i pettegolezzi di Doleres la quale, questa volta, prenderà di mira don Berengario ed Esther. La Miranar, comincerà a farsi molte domande sul rapporto che lega il parroco alla nuova arrivata, non sapendo che in realtà i due sono padre e figlia.

Riusciranno i due a mantenere segreto il loro rapporto di parentela? Onesimo invece, continuerà a frequentare di nascosto Brunilde, all'insaputa di Paco.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Lola e Prudencio dopo la sconvolgente scoperta, l'appuntamento con questo episodio de Il segreto, è per domenica 26 gennaio a partire dalle 16:30 circa su Canale 5. Per rivedere le puntate già trasmesse invece, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti della soap.