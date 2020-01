Un posto al sole continua ad affrontare tematiche attuali e basate su vicende di cronaca, come sta accadendo con la storyline incentrata su Giulia Poggi. La donna, infatti, da molti mesi ha iniziato una corrispondenza in rete con un uomo di nome Marcello che l’ha fatta innamorare e che le ha confidato di avere dei problemi economici legati a degli investimenti sbagliati intrapresi dal figlio. Giulia, convinta della lealtà e della buona fede del suo amico di chat, ha deciso di aiutarlo a risolvere le sue difficoltà prestandogli del denaro, una scelta che potrebbe costarle decisamente cara.

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 27 al 31 gennaio infatti, rivelano che la madre di Angela sarà sempre più presa da Marcello e il suo atteggiamento non sfuggirà a sua figlia, la quale apparirà molto preoccupata per lei. Giulia cadrà inesorabilmente nella trappola dell’uomo, ignara che dall'altra parte dello schermo ci sia un abile truffatore che adesca donne sole con il solo obiettivo di spillare loro dei soldi.

Un posto al sole spoiler: Filippo tormentato dalla gelosia, Bianca in crisi per la maestra Gagliardi

Le anticipazioni di Un posto al sole, dunque, vedranno al centro della scena la famiglia Poggi e non solo per la trappola in cui sta cadendo Giulia, ma anche per i rapporti tesi che Bianca continuerà ad avere con la maestra Gagliardi. A tal proposito, Angela deciderà di recarsi a parlare con la preside della scuola che frequenta la bambina, ma poco dopo Franco e Bianca le racconteranno di un grave episodio accaduto all'uscita di scuola.

Intanto, dopo il ritorno da Berlino di Serena e Irene, Filippo dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Leonardo nella vita della moglie, che cercherà di sfruttare la crisi coniugale dei due per conquistare la Cirillo. Dal canto suo, la donna sarà insofferente alla gelosia del marito e dovrà fare i conti con una proposta inattesa di Arena che la metterà molto in crisi.

Patrizio cercherà di far assumere Diego al Vulcano

Anche per Samuel non saranno tempi facili. La collaborazione in cucina con Patrizio, infatti, si rivelerà più difficile del previsto e lo chef deciderà di boicottare il neo assunto affinché al suo posto venga inserito Diego. Tuttavia, questo atteggiamento scorretto verrà sottolineato da una persona a lui vicina. Intanto, Samuel verrà scelto per un concerto e inviterà anche Arianna, la quale però, riceverà una sorpresa inattesa. Raffaele, nel frattempo, sarà preoccupato per la solitudine di Renato, mentre Roberto cercherà di riavvicinarsi a Marina.

La Giordano, infine, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, capirà che la crisi con Fabrizio potrebbe avere ripercussioni anche sugli affari dei cantieri.