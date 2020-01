Oggi, martedì 14 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso. In studio c'erano diversi opinionisti, tra cui Maria Monsé, Paola Caruso, Alessandro Cecchi Paone, Manuel Casella, Carlo Mondonico e Carmen Di Pietro con la figlia Carmelina Iannoni. La puntata è stata particolarmente scottante per via delle nuove dichiarazioni di Paola Caruso nei confronti di Ivan Gonzalez, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 4.

La bella showgirl calabrese si è scagliata contro lo spagnolo, accusandolo di sedurre e abbandonare le donne con lo scopo di apparire in televisione.

Pomeriggio 5, Paola Caruso è un fiume in piena contro Ivan

Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 sono arrivati nuovi risvolti sullo scontro a distanza tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez. A tornare all'attacco è stata la soubrette bionda che ha espresso la sua rabbia nei confronti del bel gieffino iberico: "Io l'ho conosciuto a Supervivantes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, accusandomi e facendomi passare per una persona orribile".

Poi, la Caruso ha aggiunto che Ivan dovrebbe ringraziarla per il fatto di essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip 4. Dopodiché, la bella opinionista di Barbara D'Urso ha invitato le donne della casa a non fidarsi di Ivan in quanto stratega e disinteressato ai veri sentimenti. La padrona di casa ha chiesto alla Caruso se Ivan fosse interessato a qualche inquilina. La risposta dell'ex Bonas di Avanti un altro è stata chiara: "Secondo me Clizia perché ho visto che lui le ha detto 'guarda abbiamo lo stesso tatuaggio'". Infine, la Caruso ha messo in guardia Clizia Incorvaia da Gonzalez perché potrebbe approfittare della sua sensibilità e della sua fragilità.

Paola Caruso si esprime sulle frasi dette da Salvo Veneziano

Paola Caruso ha detto il suo parere riguardo le dichiarazioni espresse da Salvo Veneziano, concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip 4: "Non esiste solo la violenza fisica, esiste anche quella psicologica.

Queste cose ti segnano perché feriscono quella ragazza così come feriscono altre ragazze. Non si trattano così le donne. E' una roba assurda. Sono indignata come donna. Noi non siamo degli oggetti". Poi, è intervenuta Maria Monsé che ha dichiarato: "Salvo è sempre stato un grande maleducato perché quando ero in collegamento con mia figlia, si è permesso di giudicarmi e di dirmi cose poco carine, ad esempio che non sono una brava madre e che non so come educare i figli. Lui è molto scortese e alla fine questo si è rivelato". Il resto del parterre degli opinionisti di Pomeriggio 5 si è detto d'accordo con quanto deciso dalla produzione del reality di Canale 5 nei confronti di Veneziano.