La seconda puntata di New Amsterdam, il Medica Drama americano nato dal genio di David Shulner, andrà in onda su Canale 5 martedì 21 gennaio alle 21,45. Ad una settimana esatta dalla messa in onda, i primi spoiler sulle prossime avventure dell'amatissimo Max Goodwin hanno già invaso il web. Dopo la dolorosa perdita di Georgia, morta in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente della 1x22, il protagonista proverà ad affrontare il grave lutto. Il dottore cercherà infatti di dedicare tutte le sue attenzioni alla figlia Luna e alla gestione del suo ospedale.

Nonostante i tentativi, tuttavia, il ricordo della moglie tornerà a tormentare Max tanto che l'uomo continuerà inaspettatamente a parlare con lei.

New Amsterdam su Canale 5: Frome e Kapoor affrontano un'emergenza

La seconda puntata di New Amsterdam si comporrà, come nel caso della season premiere, di ben tre episodi. Il primo in onda su Canale 5 si intitolerà "Il denominatore" e seguirà le avventure di Iggy Frome e Vijay Kapoor alle prese con un giovane paziente. Gli strani sintomi accusati dal bambino costringeranno i due medici a compiere delle indagini approfondite che riveleranno un inaspettato avvelenamento da piombo.

Spinti dall'incredibile diagnosi, i due amici estenderanno dunque le ricerche all'intera cittadina.L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del primo episodio di New Amsterdam, riguarderà invece Max Goodwin. L'uomo, durante la consueta corsa mattutina, si troverà costretto a soccorrere un giovane afroamericano affetto da problemi cardiaci. Una situazione che spingerà il protagonista ad organizzare un sistema di monitoraggio che finirà per indispettire il consiglio ospedaliero.

Helen Sharpe e Max Goodwin lavorano insieme per salvare un paziente

Il secondo episodio di New Amsterdam in onda su Canale 5, si intitolerà "La linea di Karman" e seguirà le vicende di Helen Sharpe. La dottoressa, alle prese con un caso medico particolarmente complesso, coinvolgerà anche Max Goodwin. I due medici lavoreranno, infatti, insieme per stabilire quale trattamento applicare ai loro pazienti.

Nel frattempo Iggy Frome e Vijay Kapoor saranno costretti a prendere una decisione quasi impossibile.

Nel terzo episodio di New Amsterdam la Sharpe offrirà il suo aiuto a Max

Il terzo ed ultimo episodio di New Amsterdam previsto su Canale 5 il 21 gennaio, si concentrerà - ancora una volta - sulle vicende private e lavorative del dottor Max Goodwin. L'uomo affronterà, insieme alla collega Lauren Bloom, un'emergenza medica scatenata dalla chiusura di un ospedale limitrofo al New Amsterdam Hospital. Come di consueto, il protagonista metterà in campo tutte le sue abilità per risolvere la disastrosa condizione dei suoi pazienti. Infine Helen Sharpe, molto preoccupata per il benessere psicologico del suo amico, farà di tutto pur di offrirgli il suo supporto.