Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla crisi sentimentale tra Serena e Filippo. Quest'ultimo, ancora convinto di poter rimettere in piedi il suo matrimonio, cercherà di stare vicino a sua moglie, ma ogni suo tentativo non farà che peggiorare la situazione. Come anticipato dal settimanale telepiù, in questo quadro già molto molto intricato di suo, irromperà Leonardo Arena e la sua presenza farà precipitare gli eventi irrimediabilmente. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, relative a questa complessa vicenda.

Un'amara sorpresa

Filippo (Michelangelo Tommaso), deciso a rimettere in sesto il suo matrimonio, proverà a fare una simpatica sorpresa alla sua famiglia. L'uomo si recherà in aeroporto per accogliere Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo), ma una volta giunto sul posto dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa. Assieme alla sua famiglia noterà la presenza di Leonardo (Erik Tonelli), a questo punto Filippo inizierà a porsi degli interrogativi riguardo la presenza del suo rivale.

Per quanto Sartori cerchi inizialmente di celare il suo forte disappunto, la sua rabbia inizierà a montare dentro di lui e quando resterà da solo con la moglie inizierà a chiederle insistentemente delle spiegazioni.

Tremenda gelosia

Nelle prossime puntate di un posto al sole, Filippo non crederà assolutamente che l'incontro tra Serena e Leonardo sia avvenuto sull'aereo in maniera casuale e inizierà ad accusare sua moglie, asserendo che i due debbano essersi organizzati preventivamente per stare assieme anche a Berlino.

Serena si sentirà profondamente offesa dalle accuse di suo marito e si rifiuterà di dargli ulteriori spiegazioni, soprattutto in virtù della posizione del marito. Secondo la Cirillo, suo marito dovrebbe avere solo il buon gusto di tacere e smetterla di lanciare folli accuse. Nonostante Serena abbia ragione, Filippo non riuscirà in nessun modo a placare la sua gelosia e arriverà a pedinare sua moglie appostandosi fuori al bed and breakfast per spiegarne ogni movimento.

Leonardo sfrutta la situazione

Durante il suo appostamento, Filippo si accorgerà che Serena è in compagnia di Leonardo e avrà un momento di rabbia, l'uomo sembrerà sul punto di intervenire, pronto a compiere anche un gesto insano. Non viene chiarito cosa succederà successivamente nella puntata di un posto al sole, ma è interessante notare che Leonardo non sarà un semplice osservatore, poiché resosi conto della crisi, deciderà di sfruttare tale situazione e farà una proposta a Serena che metterà profondamente in crisi la sua armonia familiare.