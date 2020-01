Le prossime puntate di Un posto al sole si preannunciano particolarmente interessanti grazie al ritorno di Leonardo, che irromperà nella vita di Serena, e al riavvicinamento di Roberto Ferri e Marina. Inoltre verrà dato ampio spazio all'oscura vicenda di Giulia e Marcello, mentre Angela farà un ultimo tentativo disperato per aiutare Bianca, in grave difficoltà a scuola. Di seguito le anticipazioni di tutti gli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio.

Lunedì 27 gennaio: la sorpresa di Filippo

Filippo, particolarmente agitato a causa della lontananza di Serena e Irene, deciderà di fare una sorpresa alla moglie, ma purtroppo qualcosa non andrà secondo i suoi piani. Marina (Nina Soldano) cercherà di ottenere l'aiuto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma quest'ultimo si avvicinerà a lei mostrando mire diverse da quelle di tipo professionale. Raffaele (Patrizio Rispo) sarà sempre più in ansia per Renato (Marzio Honorato), poiché teme che il cognato possa cadere vittima della depressione.

Del resto l'uomo, in breve tempo, è stato lasciato dalla compagna Nadia e ha dovuto fare i conti con la decisione di Otello (Lucio Allocca) di lasciare il suo appartamento. Tuttavia le cose per Renato potrebbero essere molto diverse da come appaiono.

Martedì 28 gennaio: Giulia viene manipolata

Dopo avere ottenuto, già una volta subdolamente, l'aiuto di Giulia (Marina Tagliafferi), Marcello continuerà imperterrito a tessere le trame del suo diabolico piano.

Serena (Miriam Candurro) sarà esasperata dall'atteggiamento di Filippo. L'uomo, ormai fuori controllo, la tormenterà con la sua gelosia e questo suo insano sentimento lo porterà a prendere una pessima decisione. Roberto inizierà ad avvicinarsi sempre più a Marina, ma si renderà conto del fatto che lei e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), oltre ad avere avuto una lite che ha influito sulla loro vita sentimentale, devono affrontare anche una rottura sul piano degli affari.

Mercoledì 29 gennaio: la trappola di Marcello

Giulia sarà in completa balia di Marcello. La donna, ormai finita nell'orribile trappola ordita dall'uomo, deciderà di fornirgli nuovamente il suo aiuto. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rivelerà un suo lato oscuro e si mostrerà disposto a tutto pur di trovare un nuovo lavoro a suo fratello Diego (Francesco Vitiello). Leonardo (Erik Tonelli), conscio della crisi tra Serena e il marito, ne approfitterà per mettere ancora più in subbuglio il loro rapporto, nel frattempo Filippo sarà ancora convinto di poter salvare il suo matrimonio.

Giovedì 30 gennaio: il tentativo disperato di Angela

Patrizio continuerà col suo piano e metterà Samuel (Samuele Cavallo) in forte difficoltà sul lavoro, in modo da farlo allontanare e poter mettere Diego al suo posto. Fortunatamente qualcuno gli farà notare che le sue azioni sono inqualificabili. Angela proverà a risolvere i contrasti tra la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) e la maestra Gagliardi (Tiziana Bagatella), scavalcando le gerarchie e rivolgendosi direttamente al preside della scuola.

Nel frattempo la situazione di Giulia sarà disperata e la donna sarà sempre più plagiata da Marcello.

Venerdì 31 gennaio: la proposta di Leonardo

Samuel riceverà un ingaggio per un concerto al quale vorrebbe partecipare anche Arianna, tuttavia un evento inaspettato potrebbe variare il corso degli eventi. Angela scoprirà che fuori scuola è avvenuto un evento che potrebbe avere delle ripercussioni gravissime. Leonardo si giocherà le sue carte e farà un'improvvisa richiesta a Serena che metterà la donna in forte crisi.