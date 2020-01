Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne e che ha visto protagonista ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani. La torinese è venuta a sapere che il suo corteggiatore continua a frequentare anche Anna e Antonella e ciò non è stato di suo gradimento. In puntata dunque, Gemma ha capito di non avere l'esclusiva e ciò l'ha portata a chiudere con Marcello. Dopo le segnalazioni della settimana scorsa, Armando Incarnato ha fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi, accompagnato dalla sua ex Jeannette, che ha cominciato a spiegare quali sono i suoi attuali rapporti con il cavaliere partenopeo.

Uomini e donne, Gemma chiude con Marcello, lui: 'Sei difficoltosa'

La puntata ha avuto inizio con lo sfogo di Gemma che, dopo l'ultimo appuntamento, si è ritrovata con Tina in camerino, mostrando tutta la sua amarezza per quanto sta accadendo con Marcello. Dopo la messa in onda dell'rvm, Gemma ha fatto il suo ingresso in studio, dando vita al consueto siparietto con la Cipollari. L'opinionista ha tra l'altro sostenuto che la dama si sia ritoccata le labbra e la discussione tra loro è andata avanti per un po'.

Al termine della discussione tra le due, Marcello ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, dando il via ad un altro confronto, nel quale la Galgani ha mostrato tutto il suo disappunto per il mancato interesse da parte del cavaliere. Tutto è poi culminato con l'addio tra Marcello e Gemma.

Anna attaccata per aver fatto pubblicità a Marcello

Mentre si stava consumando la fine della conoscenza tra Gemma e Marcello, è uscito il fatto che Anna ha sponsorizzato il negozio di Marcello sui social.

Da qui, è nata una discussione che ha visto Gianni attaccare la Tedesco, accusata di fare pubblicità all'attività del cavaliere. Anche Tina non le ha mandate a dire, sostenendo che Anna non sia realmente intenzionata a trovare l'amore a Uomini e donne.

Uomini e donne del 22 gennaio: Armando ritorna in studio con la ex Jeannette

Dopo la lunga parentesi legata a Gemma e Marcello, al centro dello studio si è seduta Aurora, la quale è uscita con Samuel.

Per quest'ultimo è arrivata la nuova corteggiatrice Alessia, che l'uomo decide con entusiasmo di tenere. Lo studio si è animato ancor di più con il ritorno di Armando, dopo le segnalazioni della scorsa settimana riguardanti un sua presunta relazione fuori da Uomini e donne. Il cavaliere, accompagnato dalla sua ex fidanzata Jeannette, ha cercato di discolparsi dalle accuse, sostenendo che la loro relazione si è conclusa già da tempo.

Per chi si fosse perso la puntata di oggi 22 gennaio, questa è disponibile sia su 'Witty tv' che su Mediaset Play