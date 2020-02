Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con 'Come una madre', la nuova fiction della domenica sera che vede protagonista la bravissima Vanessa Incontrada. Una serie che ha tutte le carte in regola per bissare il successo di ascolti delle altre fiction che in questi anni hanno avuto come protagonista l'attrice italo-spagnola. E i colpi di scena, anche nel corso della seconda puntata in onda domenica 9 febbraio, non mancheranno: Angela e i bambini saranno sempre più braccati ma riusciranno ad avere un aiuto del tutto inaspettato.

Come una madre, le anticipazioni della seconda puntata: Angela tenta la fuga a Roma

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa seconda puntata di 'Come una madre' in onda domenica prossima in prime time rivelano che Angela, con il passare dei giorni, si affezionerà sempre di più ai due bambini.

Ormai Bruno e Valentina fanno parte della sua vita e la donna cercherà di fare il possibile per proteggerli. Questa volta, infatti, Angela tenterà di raggiungere Roma al più presto per mettere i due bambini al sicuro da chi li sta inseguendo e sta mettendo a repentaglio la loro vita. Il loro percorso, però, si rivelerà denso di pericoli.

Tante saranno le avventure che Angela vivrà assieme a Bruno e Valentina e questo farà in modo che tra la donna e i bambini si creerà un rapporto sempre più stretto e, soprattutto, instaurato sulla fiducia.

Nonostante tutto, però, non rinunceranno alla loro fuga consapevoli del fatto che prima o poi potrebbero essere braccati. Gli spoiler della seconda puntata di 'Come una madre' informano che, grazie ad un aiuto del tutto speciale, i tre riusciranno a raggiungere finalmente Roma. E per Angela si riapriranno delle vecchie ferite. La donna, infatti, non potrà fare altro che pensare al figlio morto: il dolore nel suo cuore sarà immenso.

Angela e i bambini vengono braccati

I bambini si accorgeranno del cambio di atteggiamento della donna e, a quel punto, Angela non potrà fare altro che raccontare loro la verità su quanto è successo. L'atteggiamento di Bruno e Valentina sarà molto maturo: i due, infatti, nonostante la loro età si mostreranno molto comprensivi nei confronti della Graziani. E proprio quando l'incubo dei tre sembra essere ormai finito, verranno scoperti dai loro inseguitori.

Intanto per chi non potesse seguire le puntate di questa prima stagione di 'Come una madre' in prima visione assoluta su Rai 1, potrà rivederle in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari, che darà la possibilità di riguardare la fiction con la Incontrada comodamente da un dispositivo mobile di ultima generazione.