Domenica 9 febbraio Rai 1 trasmetterà la seconda puntata di 'Come una madre', la miniserie interpretata da Vanessa Incontrada, ancora una volta impegnata nel ruolo di una donna coraggiosa che, dopo un evento traumatico, decide di allontanarsi dalla vecchia vita per ricominciarne una nuova. Nella prima puntata, andata in onda il 2 febbraio, il pubblico ha fatto la conoscenza di Angela Graziani, una madre segnata dal dolore per la morte del figlio Matteo. Per rimettere insieme i pezzi della sua vita andata in frantumi la protagonista si trasferisce su un'isola dell'arcipelago toscano e conosce la vicina di casa e i suoi due figli.

Una tragica vicenda finisce per intrecciare la vita di Angela a quella dei due ragazzini dopo aver assistito alla morte della loro madre. Le anticipazioni sulla trama della seconda puntata rivelano che, durante la fuga, Angela instaurerà un rapporto profondo con Bruno e Valentina al punto tale da raccontare loro la sua storia.

Come una madre, seconda puntata il 9 febbraio: anticipazioni

Nella seconda puntata in onda su Rai 1 il 9 febbraio, la trama di 'Come una madre' sarà caratterizzata da fughe, inseguimenti e momenti drammatici ma anche molto intensi.

Le anticipazioni del secondo appuntamento rivelano che, mentre fuggono dai criminali che hanno ucciso Elena, i figli di quest'ultima e la protagonista Angela stringeranno un legame forte e profondo. I tre fuggitivi cercheranno di sfuggire ai loro inseguitori e si dirigeranno verso Roma. La protagonista però avrà un crollo emotivo perché tornare lì le ricorderà il figlio che ha perso. I pericoli da evitare e gli ostacoli da superare porteranno i tre a conoscersi meglio e spingerà Angela a raccontare loro cosa le è capitato prima di conoscerli.

Intanto, gli assassini di Elena si metteranno sulle loro tracce, decisi ad eliminare gli scomodi testimoni. Quando sembrerà tutto perduto, Angela e i bambini riceveranno l'aiuto di una persona potente.

Cosa è accaduto nella prima puntata di Come una madre

La protagonista di Come una madre è Angela Graziani (Vanessa Incontrada), una donna che ha perso il figlio Matteo in un tragico incidente stradale.

Convinta che il bambino sia morto per colpa del marito Lino (Simone Montedoro), Angela si separa dall'uomo e si rifugia su un'isoletta dell'arcipelago toscano in una casa di sua proprietà. La Graziani cerca di sfuggire al dolore, ma continua a portarsi dentro il trauma subìto. Mentre sta provando ad andare avanti con la sua vita, la donna conosce la vicina di casa Elena (Eleonora Giovanardi) e i figli Bruno e Valentina. Una sera Angela accetta di badare ai ragazzini perché Elena deve recarsi ad un importante appuntamento. La vicenda si complica quando la donna viene assassinata e la Graziani si dà alla fuga con i bambini.

I sospetti della polizia finiscono per concentrarsi tutti sulla protagonista che intanto può contare sull'aiuto di Kim (Giuseppe Zeno), l'uomo misterioso che avrebbe dovuto incontrare la vittima. Insieme cercano di capire cosa ci sia dietro la morte di Elena.