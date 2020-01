Ieri mercoledì 29 gennaio è stata registrata la nuova puntata di Amici 19 (il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi) che andrà in onda il prossimo sabato 1 febbraio su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni che circolano sul web, ben tre allievi della scuola più famosa d'Italia sono riusciti a conquistare la tanto ambita maglia verde del serale. Invece, altri alunni che hanno perso la sfida a squadre dovranno affrontare un esame da dentro o fuori per riconfermarsi all'interno del talent show: tra questi ci sono Martina, Gaia e Stefano.

Valentin Alexandru accede al serale di Amici 19

La settimana scorsa è iniziata la corsa al serale con la cantante Nyv che ha ottenuto il primo pass per la fase finale di Amici 19. Dopo la registrazione di ieri pomeriggio, ad una settimana esatta dalla prima maglia verde abbiamo già un totale di quattro allievi che hanno avuto accesso al serale. Nella puntata di sabato 1 febbraio vedremo che il ballerino Valentin Alexandru sarà il primo dei tre ad ottenere il pass per il programma in prima serata condotto da Maria De Filippi.

Il giovane dopo aver dimostrato tutto il suo talento nei balli latino americani riceverà il semaforo verde da tutti e tre i giudici esterni della commissione.

Nikolaj e la capitana Giulia ottengono la maglia verde

Nel corso della puntata si è svolta la classica sfida a squadre che ha visto il trionfo ancora una volta del team capitanato da Giulia. Quindi, tutti gli allievi della squadra della Molino hanno avuto la possibilità di fare l'esame per accedere al serale.

Da un lato c'è stato il ballerino hip-hop Federico che è stato subito fermato da uno dei giudici e per il momento ha dovuto rinunciare al sogno del serale. Invece, dall'altro lato il ballerino di danza classica Nikolaj che era entrato nella scuola di Amici appena una settimana fa per volere della maestra Celentano ha subito ottenuto la maglia verde dopo essersi esibito di fronte ad una commissione esterna.

Poi è stata la volta della capitana Giulia di esibirsi di fronte ad una giuria esterna per ottenere il pass del serale di Amici 19. La giovane cantante ha ricevuto tre sì e ha ottenuto la tanto ambita maglia verde. Quindi, d'ora in avanti resteranno soltanto sei posti disponibili per il serale per tutti gli allievi che devono ancora convincere i giudici esterni della loro materia.

Gaia, Martina e Stefano rischiano l'eliminazione dalla scuola più famosa d'Italia

I tre cantanti della squadra perdente e il ballerino Matteo dovranno sostenere un esame di sbarramento in cui si deciderà la permanenza o meno all'interno della scuola più famosa d'Italia.

In questo caso saranno i professori di canto e ballo di Amici 19 ad esprimere il verdetto finale sui quattro ragazzi, se potranno continuare o meno la loro corsa verso il serale del talent show.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di sabato per scoprire ulteriori novità sul destino di tutti i ragazzi del programma condotto da Maria De Filippi. Intanto, c'è da dire che manca sempre meno all'attesissimo serale, però al momento la presentatrice non ha ancora spiegato se quest'anno ci sarà la classica sfida a squadre. Ma soprattutto, la De Filippi non ha ancora svelato se ci saranno o meno i direttori artistici a capo delle eventuali squadre bianca e blu.