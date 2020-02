Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda martedì 4 febbraio con una nuova puntata del trono over. Sul sito WittyTv è stata pubblicata in anteprima una clip con gli spoiler di quello che andrà in onda e la protagonista assoluta continuerà ad essere la dama torinese Gemma Galgani, alle prese con la sua tormentata vicenda sentimentale.

Uomini e donne, Gemma in lacrime

Nel dettaglio le anticipazioni su Uomini e donne del 4 febbraio rivelano che si partirà da uno sfogo di Gemma avvenuto subito dopo la scorsa puntata.

La dama torinese non riuscirà a trattenere le lacrime dopo l'ennesimo attacco da parte della sua rivale 'numero uno' ma, al tempo stesso, riferirà che non saranno le provocazioni della Cipollari a frenare il suo entusiasmo.

Subito dopo la clip ci sarà l'ingresso in studio di Gemma e successivamente di Emanuele, il cavaliere che ha intenzione di conoscere meglio la dama e quindi di approfondire la conoscenza. "Tu sei stato molto diretto, dicendo io sono prestante" - affermerà la Galgani in studio rivolgendosi al corteggiatore mentre la De Filippi farà presente ad Emanuele che c'è un'altra dama che vorrebbe conoscerlo.

Trattasi di Antonella che chiederà di poter fare un ballo in compagnia di Emanuele mostrandosi visibilmente interessata all'uomo. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché le anticipazioni di Uomini e donne del 4 febbraio rivelano che Emanuele chiederà alla Galgani di poter fare un ballo sensuale non escludendo che possa sfociare anche in un bacio cinematografico.

La Galgani balla con Emanuele a U&D

La reazione della Galgani non sarà affatto delle migliori e apparirà visibilmente perplessa dalla richiesta del cavaliere. A quel punto sarà Tina a rincarare la dose dicendole che deve smetterla di fare i capricci e di agire come le pare. E alla fine la Galgani acconsentirà alla richiesta di Emanuele. Gli spoiler che arrivano da WittyTv rivelano che la dama torinese sarà impegnata in un ballo decisamente sensuale con il cavaliere.

Lui, però, si cimenterà in un'esibizione in studio anche con Antonella, la dama che aveva espresso il desiderio di poter ballare insieme. E per concludere arriverà anche Umberto, uno dei professionisti di Amici per delle lezioni speciali di ballo a dame e cavalieri.

Anche questa volta, quindi, la puntata di Uomini e donne over non deluderà le aspettative dei tantissimi fan che seguono con entusiasmo le avventure dei protagonisti del trono over che continua ad ottenere ascolti decisamente superiori a quelli registrati dai protagonisti del trono classico.