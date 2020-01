Domani 23 gennaio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne Over. Le anticipazioni arrivate grazie al video promo trasmesso oggi su Canale 5, svelano che proseguirà il confronto tra Armando e Jeannette. La donna verrà accusata da Tina di essere d'accordo con l'Incarnato e di non essere dunque sincera nell'affermare di non provare un sentimento d'amicizia nei suoi confronti.

A movimentare le acque sarà Gianni, che non crederà nemmeno alla buona fede di Veronica. Sperti chiederà alla dama di consegnarli il cellulare, per verificare il contenuto delle chat tra lei e Armando.

Cosa scoprirà?

Uomini e Donne oggi: Gemma chiude con Marcello

Puntata difficile quella del Trono over di oggi. Protagonista Gemma, che è uscita con l'affascinante Marcello. Il suo sogno d'amore si è infranto dopo aver scoperto che il cavaliere è uscito anche con Anna Tedesco, scambiandosi baci a stampo anche con lei. Anna è stata poi accusata di aver sponsorizzato l'attività di Marcello con una Instagram Stories. Secondo Gianni e Tina, Marcello sarebbe dunque interessato solo alla visibilità, visto che è uscito con le due dame più conosciute di Uomini e Donne.

Gemma, forse memore della recente delusione con Juan Luis, ha preferito concludere la conoscenza con Marcello, nonostante abbia passato una serata a cena davvero romantica, nella quale si è sentita finalmente desiderata e corteggiata. L'atteggiamento del cavaliere però, sarebbe cambiato subito dopo, in quanto non l'ha cercata in settimana, salvo qualche freddo messaggio.

Tina attacca Anna Tedesco a Uomini e Donne: 'Sei una volpona'

Non si è risparmiata Tina, che si è scagliata contro Anna. Secondo la Cipollari, la Tedesco non sarebbe affatto interessata a trovare l'amore in trasmissione. "Sei una volpona, fai la parte di Cappuccetto rosso", ha chiosato l'opinionista. D'accordi anche Gianni Sperti, da tempo insospettito dal modo di fare di Anna che, dopo aver conosciuto un cavaliere, trova sempre qualcosa che non va.

Anticipazioni Trono Over di domani: Jeannette e Armando danno la loro versione dei fatti

Imperdibile la puntata del 23 gennaio di Uomini e Donne, nella quale Armando darà le sue spiegazioni. Il cavaliere racconterà che Jeannette gli è stato vicino in un momento molto particolare, successivo alla perdita della sua fidanzata. I due hanno avuto una relazione che è poi terminata. Jeannette confermerà tutto, affermando che, ad oggi, prova solo un grande sentimento di amicizia nei confronti di Armando.

La donna non convincerà Tina, certa che tra i due ci sia qualcosa di più. Gianni interverrà interpellando anche Veronica.

Come svelano le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di domani 23 gennaio infatti, Sperti chiederà alla dama di dargli il cellulare. Veronica non avrà alcun problema a soddisfare la richiesta dell'opinionista.