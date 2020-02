Il Festival di Sanremo 2020 prende il via nella serata di questo martedì 4 febbraio. È l'edizione targata Amadeus, chiamato per la prima volta a condurre la prestigiosa manifestazione canora che si svolge al teatro Ariston di Sanremo.

Il programma degli artisti sul palco la prima serata

Stasera, martedì 4 febbraio, a partire dalle 20:40 in diretta su Rai 1, si esibiranno 12 dei 24 cantanti nella categoria Campioni e 4 Nuove proposte.

Come nuove proposte si esibiranno Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Gli abbinamenti e l'ordine di esibizione non sono ancora noti.

Come campioni i cantanti che si esibiranno nella prima serata sono: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso. L'ordine di esibizione deve ancora essere comunicato anche per i campioni.

Le dodici canzoni in gara saranno giudicate dalla Giuria demoscopica, si formerà quindi una prima parziale classifica dei 12 artisti che si esibiscono nella serata inaugurale.

Le altre 12 canzoni saranno invece eseguite nella serata di domani, mercoledì, al pari delle altre 4 delle nuove proposte.

Nella scorsa edizione, nella prima serata si erano invece esibiti tutti i cantanti in competizione, anche perché in quel caso non vi era la separazione tra Campioni e Nuove Proposte.

La giuria demoscopica voterà anche le esibizioni delle nuove proposte. Riguardo ad essi ci saranno due esibizioni a coppie, con sfide a eliminazione diretta.

Le canzoni che vinceranno le sfide dirette, saranno ovviamente 4 dopo le prime due serate ed accederanno alla quarta serata, mentre le altre quattro sono eliminate. La finale delle nuove proposte sarà nella serata del venerdì, perché invece la terza serata del giovedì è dedicata alle cover e ai duetti dei campioni.

Tiziano Ferro e Fiorello battitori liberi sul palco ogni sera con Amadeus

Ogni serata del Festival, Amadeus sarà affiancato da due battitori liberi come Tiziano Ferro e l'imprevedibile Fiorello.

Come noto, quest'anno ci sarà un'ampia rotazione di conduttrici che nel corso delle varie serate si affiancheranno ad Amadeus. Nella serata di apertura ci saranno come valletta e co-conduttrice Diletta Leotta. Mentre Rula Jebreal, giornalista e scrittrice, porterà sul palco un monologo sul tema della violenza alle donne.

Tra gli ospiti della serata Emma Marrone, Al Bano e Romina

Ospiti d'onore della prima serata del Festival di Sanremo saranno gli attori del cast del film "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino.

Ci saranno poi, sul versante musicale, Emma Marrone che canterà alcuni dei suoi grandi successi e un nuovo singolo del suo ultimo album.

Infine torneranno sul Palco dell'Ariston, Al Bano e Romina, molto attesi che presenteranno un brano inedito.