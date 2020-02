Cresce l'attesa per la messa in onda della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la celebre kermesse musicale che quest'anno vedrà come protagonista l'amatissimo Amadeus, sia nelle vesti di conduttore che di direttore artistico. In queste ore proseguono a ritmo battente le prove per la prima puntata dello show che sarà trasmessa martedì 4 febbraio in prime time. La scaletta si preannuncia decisamente ricca dal punto di vista musicale: sul palco dell'Ariston si esibiranno 12 dei 24 Big in gara, tra cui Elodie, Alberto Urso e Anastasio.

Festival di Sanremo 2020 prima puntata spoiler: la scaletta dei cantanti in gara

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prima puntata di Sanremo 2020 rivelano che durante la conferenza stampa di questa mattina sono stati svelati i nomi dei 12 artisti (in ordine sparso) che si esibiranno e che avranno così la possibilità di cantare per la prima volta dal vivo il loro brano.

Tra questi segnaliamo la presenza di Elodie, Alberto Urso e Riki: tra artisti che provengono tutti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, il fortunatissimo talent show in onda sulle reti Mediaset, che in questi anni ha sfornato un bel po' di talenti che sono riusciti ad affermarsi nel panorama musicale italiano.

E poi ancora sul palco dell'Ariston nel corso della serata di martedì 4 febbraio saliranno anche: Achille Lauro, Diodato, Bugo e Morgan, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini e Le Vibrazioni. Grande attesa poi per l'esibizione di una delle colonne portanti della musica italiana: parliamo di Rita Pavone che tornerà sul palco della kermesse a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione al Festival.

La prima serata vedrà scendere in pista anche 4 delle 8 Nuove proposte di questo 70esimo Festival della canzone italiana, pronte e far ascoltare al pubblico da casa i loro brani inediti.

Tra gli ospiti Emma Marrone e la coppia Albano&Romina

Come da tradizione, poi, non mancheranno i super ospiti che calcheranno l'Ariston nel corso della prima puntata. Confermatissima la presenza di Tiziano Ferro e quella di Fiorello: i due saranno presenti al Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate.

Grande attesa poi per il ritorno della coppia d'oro della musica italiana composta da Albano e Romina Power che questa volta canteranno dal vivo un brano inedito che è stato scritto per loro da Cristiano Malgioglio.

Il palco dell'Ariston accoglierà anche la cantante salentina Emma Marrone, la quale canterà dal vivo un brano tratto dal suo ultimo album 'Fortuna' e poi un medley dei suoi successi. Occhi puntati anche sul cast del film 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino.