Una nuova concorrente del famoso Reality Show Grande Fratello Vip continua ad avere i riflettori delle telecamere puntati su di sé. La donna in questione è Serena Enardu, che ha messo piede nella casa di Cinecittà nel corso dell’ottava puntata. L’ex tronista in questi giorni è riuscita a riconquistare il suo ex fidanzato Pago, nonostante il diretto interessato continui a non fidarsi ciecamente di lei. E’ appena circolata un’indiscrezione che non farà per niente piacere a Pacifico, relativa ad un tentatore che ha avuto un ruolo centrale nella fine della sua storia d’amore con Serena.

Ai fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, non è sfuggito un particolare riguardante la 43enne sarda. Su Instagram sono presenti le prove che dimostrano che alla Enardu piace ancora il single Alessandro Graziani, per aver messo allo stesso dei like poco prima di entrare al GF Vip.

GF Vip: la Enardu criticata dal pubblico per la sua partecipazione al reality

Due inquilini della quarta edizione del GF Vip, che regala sempre sorprese ai telespettatori hanno ritrovato l’intesa perduta. Si tratta di Serena Enardu che nella puntata del 31 gennaio 2020 ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia, come nuova concorrente.

L’ex tronista di Uomini e Donne e Pago sono tornati ad essere una coppia dando sfogo alla loro passione davanti agli occhi indiscreti delle telecamere, dividendo però il pubblico. Se alcuni utenti sono felici di rivedere il cantante sardo e la 43enne di nuovo insieme, in molti sono convinti che quest’ultima si sia approfittata dell’occasione soltanto per avere visibilità. Nonostante sembra essere tornato tutto alla normalità tra Pacifico e l’ex fidanzata con cui ha avuto una relazione di circa sette anni, sul web si continua a discutere.

Sui social non sono passati inosservati i like che Serena ha messo al tentatore Alessandro Graziani, per cui si è presa una cotta nel programma estivo Temptation Island Vip.

Serena ha fatto degli apprezzamenti virtuali al tentatore Alessandro prima di entrare al GF Vip

I 'mi piace' della Enardu al pallavolista, risalgono a poco prima che facesse il suo ingresso nella casa del GF Vip. Ebbene sì, l’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha fatto degli apprezzamenti virtuali al ragazzo che le fece prendere una vera e propria sbandata, nonostante attualmente si dichiari innamorata di Pago.

Secondo quanto trapelato finora, tra Alessandro e Serena non ci fu un seguito, seppur nella trasmissione delle tentazioni ebbero una forte complicità. Sicuramente il gesto della 43enne scatenerà qualche polemica, anche se potrebbe aver gradito le foto del single che la fece impazzire senza avere nessuna malizia. A questo punto, per sapere se Pago verrà a conoscenza del comportamento della propria compagna, non resta che attendere le anticipazioni relative all’appuntamento del 10 febbraio 2020. Intanto Alessandro Graziani ha fatto capire a coloro che lo seguono, di aver potuto esprimere il proprio parere sulla presenza di Serena Enardu nella casa più famosa d’Italia.

Durante la puntata dello scorso venerdì un Instagram Story postata dal pallavolista è stata interpretata come una frecciatina indirizzata all’ex tronista sarda, che ha avuto modo di conoscere questa estate durante la partecipazione a Temptation Island Vip.