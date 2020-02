Dopo quanto accaduto nell’ultimo appuntamento del GF Vip 4, gli animi di alcuni concorrenti si sono surriscaldati. Nella puntata di lunedì 3 febbraio, Pago e Serena Enardu hanno avuto la possibilità di apprendere tramite un filmato mandato in onda da Alfonso Signorini di ciò che pensa di loro l’inquilino Fabio Testi. Il cantante sardo su tutte le furie per essere stato offeso dall’attore insieme alla compagna appena ritrovata, si è detto pronto ad agire contro il diretto interessato. Nella serata di ieri martedì 4 febbraio 2020, Pacifico ha fatto sapere a Barbara Alberti e Paolo Ciavarro in quale modo risponderà alle pesanti critiche di Fabio.

Nello specifico, parlando con i suoi compagni di gioco, il 48enne ha confessato di essere intenzionato a votare Testi nel corso delle prossime puntate del programma.

GF Vip, riassunto della nona puntata: Pacifico e Serena criticati

Nel corso della nona puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, un concorrente incalzato proprio dal conduttore ha espresso il proprio parere sue due coinquilini. Si tratta di Fabio Testi che in diretta televisiva ha criticato la coppia più chiacchierata del momento, formata da Pago e Serena.

Il noto attore si è scagliato contro i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, per non aver gradito che abbiano avuto modo di trascorrere alcuni momenti di privacy senza farsi riprendere dalle telecamere. Fabio ha commentato in modo negativo il gesto dei due ex fidanzati, pronunciando queste seguenti parole: “Sono ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini. Forse provo un po’ di invidia perché piacerebbe anche a me vivere un amore del genere all’interno del programma”.

Per la precisione, Pacifico e l’ex tronista sarda sono stati presi di mira dal 78enne per aver costruito la famosa capanna nel salotto della casa più spiata d’Italia.

Pago risponde all’attacco di Fabio Testi al GF Vip

Il cantante sardo nelle ultime ore ha risposto all’attacco di Fabio Testi, mentre si trovava con Paolo Ciavarro e Barbara Alberti lasciandosi andare ad un lungo sfogo. In particolare il 48enne dopo aver ricordato il pensiero negativo dell’attore, riguardo al suo rapporto con la Enardu all’interno della casa del GF Vip ha affermato: “Lui ha fatto quella battuta, io accetto tutto ma non c’è bisogno di rimangiarsela, può scappare ma non serve giustificarsi”.

A gran sorpresa la famosa giornalista ha preso le difese di Fabio, precisando che pur avendo fatto una battuta di cattivo gusto, non voleva dire qualcosa contro la coppia. Nonostante ciò, la Alberti non ha nascosto di essere rimasta stupita per le affermazioni fatte da Testi. Pago dopo aver ascoltato il parere della 76enne ci ha tenuto a sottolineare che anche se è un tipo tranquillo, potrebbe controbattere mandandolo in nomination.