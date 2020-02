Michele Cucuzza e Adriana Volpe [VIDEO] sono sicuramente due volti amatissimi di questa quarta edizione del Gf Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini in onda da gennaio ogni lunedì e venerdì. A tal proposito, in queste ultime ore i due ex conduttori della Rai sono al centro di una clamorosa indiscrezione, che li vorrebbe approdare al timone di un noto programma di Mediaset. Nel dettaglio, il duo potrebbe condurre "Mattino 5" durante il weekend come riportato dal blog Tvblog del network Blogo.

L'indiscrezione: Michele e Adriana potrebbero condurre Mattino 5 nel fine settimana

Michele Cucuzza e Adriana Volpe potrebbero tornare sui teleschermi di Mediaset una volta terminata l'avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando ai rumors riportati da Tvblog, il canale del Biscione starebbe infatti valutando la possibilità di affiancare i due protagonisti nella versione del weekend di Mattino 5. Un doppio appuntamento per gli affezionati del contenitore mattutino, in cui Federica Panicucci e Francesco Vecchi intrattengono i loro ospiti fino alle ore 10:50, per poi dare la linea a "Forum", condotto da Barbara Palombelli.

Il giornalista e l'ex conduttrice dei "Fatti Vostri" sarebbero perfetti per il nuovo progetto di casa Mediaset, visto il bagaglio di esperienza che hanno entrambi sulle spalle. Tuttavia, TvBlog ha svelato che ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. In particolare, i piani alti della rete sarebbero ancora alla ricerca del budget, necessario per la nuova produzione.

Cucuzza sarebbe entusiasta di condurre un programma su Canale 5

Nel frattempo, Cucuzza ha iniziato a rilasciare interviste dopo la sua eliminazione nel corso della decima puntata [VIDEO] del Grande Fratello Vip. A tal proposito, il conduttore ha fatto alcune importanti rivelazioni sul Gf Vip e sui rumors che lo stanno vedendo protagonista in queste ultime ore. Nel dettaglio, l'uomo ha confermato ai microfoni di "Radio 102.5" che esiste un orologio all'interno della casa di Cinecittà.

Infatti, ha svelato che il forno è fornito di un display, in cui compare l'ora. Peccato che la produzione confonda gli inquilini manomettendo lo schermo.

Inoltre, Michele ha fatto chiarezza anche sull'indiscrezione che lo vorrebbe alla conduzione di "Mattino 5 weekend" insieme ad Adriana Volpe. In particolare, l'ex volto storico della Rai ha affermato di non avere ancora nessuna certezza in merito, nonostante abbia riferito di tenere le dita incrociate, segno indelebile della sua volontà di tornare in televisione. In attesa di vedere se ci saranno nuovi sviluppi in merito, si ricorda che la nuova puntata del reality show andrà in onda stasera 14 febbraio dalle ore 21:40 su Canale 5.