Prosegue l'appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, arrivato alla sua quarta edizione sui teleschermi di Mediaset. Tra i concorrenti più amati di quest'anno, c'è senza altro Andrea Montovoli, il quale ha espresso delle critiche sul comportamento di Antonella Elia. L'attore, infatti, ha accusato l'inquilina di essere una manipolatrice e di trovare sempre un modo per litigare durante un confronto con Aristide e Andrea Denver.

Gf Vip: Andrea contro Antonella

Iniziano le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip a più di un mese dall'inizio del reality show. Col passare del tempo, qui inquilini stanno iniziando a mostrare la loro vera natura. Se Patrick Ray Pugliese aveva definito Serena Enardu 'una buzzurra', Andrea Montovoli ha espresso un severo giudizio nei confronti di Antonella nel corso della giornata di ieri 13 febbraio all'interno della casa di Cinecittà. Durante una chiacchierata, il giovane attore ha riferito ad Aristide ed Andrea Denver di sospettare che l'Elia sia un po machiavellica.

A tal proposito, Montovoli ha dichiarato che l'ex soubrette di Mike Bongiorno si carica a molla per poi puntare qualcuno, con cui litigare. Tesi avvalorata dall'egittologo e dal modello, che erano in giardino al momento della discussione.

Montovoli accusa l'Elia di mettere zizzania, Ariste d'accordo

Montovoli ha fatto discutere i telespettatori per alcune affermazioni su una delle protagoniste di questa quarta scoppiettante edizione del Gf Vip.

L'attore, infatti, ha riferito che Antonella sarebbe un'attaccabrighe. A tal proposito, ha dichiarato che nella giornata di ieri la donna aveva cercato di mettere zizzania tra lui ed Aristide Malnati, tanto da provare a farli litigare. Fortunatamente tutto ciò era stato interrotto dalla prova di ballo, che aveva coinvolto tutti i partecipanti. Dall'altro canto, l'esperto in coltura egizia ha sentenziato senza mezzi termini che l'ex soubrette è molto ironica, sebbene sia anche molto determinata in altri aspetti.

Un lancia, a favore della donna, visto le era stato vicino durante il presunto tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane.

Nel frattempo, sul web si mormora che il comportamento di Antonella potrebbe essere soltanto una tattica per mettere in cattive luce Montovoli, il quale era stato accusato da Licia Nunez di essere un uomo senza attributi, in quanto l'aveva nominata nonostante ci fosse stata una profonda amicizia tra di loro. Chissà, se l'Elia avrà modo di replicare alle accuse dell'attore durante l'11° puntata del reality show in onda stasera 14 febbraio su Canale 5.