L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 si prospetta ricca di emozioni e colpi di scena. Ancora una volta terranno banco le vicende amorose di Pacifico Settembre e Serena Enardu; in particolare il conduttore del reality-show di Canale 5 manderà in onda un'intervista ad Alessandro Graziani, ovvero l'ex tentatore di Temptation Island.

Per chi non avesse seguito la vicenda, lo scorso 10 febbraio è entrato nella Casa più spiata d'Italia Pedro. Il fratello di Pago ha informato il gieffino di alcuni like messi da Serena al suo ex tentatore.

In poco tempo la coppia ha dato adito ad uno scontro piuttosto acceso. La Enardu ha spiegato che non c'è nulla di male nel mettere un 'mi piace' ad una foto artistica; il cantautore sardo invece, ha precisato di essere infastidito dal gesto della sua compagna.

Alfonso Signorini incontra Alessandro Graziani

Alfonso Signorini ha cercato di capire meglio in quale rapporti siano Serena Enardu e Alessandro Graziani. Per farlo ha preso parte alla registrazione di Uomini e Donne del 13 febbraio. Il giovane pallavolista ha spiegato che non vuole essere tirato in ballo in questa situazione, poiché intende iniziare il percorso da corteggiatore senza troppi problemi.

Tina Cipollari invece ha fatto una segnalazione sull'imprenditrice cagliaritana. Stando a quanto riportato dalla storica opinionista, alcune sue amiche lo scorso settembre avrebbero avvistato Serena in giro per Cagliari con Alessandro.

A questo punto c'è grande curiosità di sapere Pago come reagirà di fronte all'ennesima segnalazione sulla sua attuale compagna. Ricordiamo che nella giornata di ieri il concorrente in confessionale aveva già espresso dei dubbi su Serena.

Pago ha ammesso di non essere una roccia: "Questa cosa mi sta snervando".

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe riceveranno una sorpresa

Nella puntata di venerdì 14 febbraio Paola Di Benedetto e Adriana Volpe saranno protagoniste di una sorpresa romantica organizzata direttamente dai loro partner. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 riceveranno infatti un mazzo di rose rosse rispettivamente da Federico Rossi e Roberto Parli.

L'ex Madre Natura per la prima volta ascolterà un audio della nuova canzone del duo Benji e Fede: il nuovo brano è dedicato alla modella vicentina. L'ex conduttrice Rai invece dopo settimane da 'reclusa' nella Casa più spiata d'Italia incontrerà suo marito.

Inoltre tornerà in studio Barbara Alberti: l'intellettuale umbra renderà noti i motivi che l'hanno portata a uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Prima di uscire per delle visite mediche, la 76enne voleva già ritirarsi ma poi avrebbe avuto un ripensamento.