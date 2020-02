Il bacio tra Serena e Leonardo, avvenuto nell'episodio di Un posto al sole andato in onda mercoledì 26 febbraio, ha fatto letteralmente impazzire i fan. C'è chi attendeva con ansia questo momento e chi lo temeva, ma quasi tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo per dare nuova vitalità a questa storyline. Quello che è stato mostrato agli spettatori questa volta non ammette scusanti, non è stato un bacio strappato come nell'ultima occasione, ma un gesto voluto da entrambi. L'unica flebile giustificazione per Serena è da attribuire al suo pessimo momento, accompagnato da qualche bicchiere di vino di troppo, ma non è bastato per placare l'ira dei fan che stanno condannando duramente il suo personaggio sui social.

In ogni caso i tre attori, divertiti dalle reazioni dei telespettatori, stanno giocando molto su questa situazione tramite i loro profili social. In particolare Erik Tonelli (Leonardo Arena) e Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori) si sono resi protagonisti di una divertentissima storia di Instagram, nella quale si sono quasi baciati e che sta diventando virale nei gruppi e nelle pagine di Un posto al sole. In attesa di scoprire cosa accadrà in futuro, di seguito il video del "quasi bacio" e un approfondimento di questa spassosa vicenda.

Il bacio tra Filippo e Leonardo

Michelangelo Tommaso (Filippo), nella giornata di ieri, ha postato una brevissima storia sul suo profilo Instagram ufficiale in cui afferma, con un tono apparentemente serioso, che lui ed Erik Tonelli (Leonardo) hanno trovato un modo per risolvere questa spinosa situazione. In virtù del dubbio amletico di Serena (Miriam Candurro), indecisa su chi scegliere tra i due, loro hanno quindi optato per una relazione.

Nel divertente video, i due si avvicinano ma si fermano giusto un attimo prima di baciarsi. Il breve filmato è stato accolto bene dai fan di Un posto al sole che hanno apprezzato questa simpatica nota di leggerezza.

La reazione di Miriam Candurro

Ovviamente Miriam Candurro non poteva di certo starsene a guardare mentre i due rivali in amore imperversavano sul web. L'attrice è apparsa sinceramente divertita e dopo aver ripostato il famigerato video del bacio, in una storia del suo profilo Instagram ufficiale ha lanciato un sondaggio in cui ha chiesto al pubblico di Un posto al sole chi preferisca tra Leonardo e Filippo, con tanto di team per ogni protagonista.

In queste simpaticissime stories Miriam era impegnata a girare sul lungomare assieme ad Erik Tonelli e ne ha approfittato per chiedere il parere ad un gruppo di divertiti passanti. Per la cronaca nel sondaggio al momento risulta molto in vantaggio Filippo, segno che le persone amano Miriam ed Erik, ma non hanno perdonato il gesto dei loro alter ego nella soap.