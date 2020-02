Come molti fan di Un posto al sole avranno intuito, il bacio che c'è stato tra Leonardo e Serena avrà conseguenze devastanti sul matrimonio di quest'ultima. Nei prossimi episodi verrà dato molto spazio alla storyline di Filippo e sua moglie e, nonostante qualche timido riavvicinamento, il loro rapporto sembrerà ormai destinato a naufragare miseramente. Nel frattempo Leonardo sarà sempre più presente nella vita della Cirillo, mentre Filippo avrà modo di incontrare un'altra donna: il tutto ovviamente non farà altro che legittimare la fine della relazione tra Serena e suo marito.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 9 al 13 marzo alle 20:45 su rai 3.

Arriva Cristiana

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli) saranno sempre più vicini, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) avrà modo di incontrare, in modo del tutto inaspettato, Cristiana. Non vengono forniti molti dettagli sull'identità di questo misterioso personaggio femminile, difficile capire quindi se si tratti di qualcuno che Sartori aveva conosciuto in precedenza o se sia una new entry a tutti gli effetti.

Va ricordato inoltre che non esistono personaggi di rilievo, con quel nome nella storia di Upas, tuttavia Sartori sembrerà nutrire molta fiducia in questa donna al punto che le offrirà il ruolo di skipper, lasciato scoperto da Leonardo.

Niko fa da mediatore

Niko (Luca Turco) avrà la possibilità di intervenire per fare da mediatore per la coppia. Purtroppo il suo lavoro di avvocato non lascia ben sperare per una eventuale riappacificazione tra i due: risulta infatti molto probabile che il giovane Poggi interverrà in via professionale più che come amico, in ogni caso la situazione della coppia sembrerà ormai irrimediabilmente compromessa.

I due avranno modo di analizzare seriamente la loro relazione e confrontarsi in modo civile, in modo da raggiungere un accordo per il futuro loro e della piccola Irene. Dopo un'attenta riflessione sarà però Serena a prendere una decisione che, a quanto pare, Filippo non prenderà affatto bene, scatenando nuove tensioni.

La fine di un amore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Leonardo diventerà una presenza costante e un punto di riferimento nella vita di Serena, tant'è che arriverà ad elargire consigli alla donna sulla sua relazione spingendola a non lasciarsi influenzare dalle parole di Filippo.

Nel frattempo quest'ultimo, ancora profondamente scosso dalla recente separazione, prenderà una decisione molto importante e darà un ultimatum a sua moglie. Non ci sono dettagli su cosa possa pretendere Filippo, ma in ogni caso l'uomo, subito dopo, deciderà di vedersi con Cristiana, mentre Serena convocherà Leonardo, tutti segnali che non promettono nulla di buono.