Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap americana di grande successo delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dal 2 all'8 marzo su Canale 5, rivelano che Zoe Buckingham scoprirà che Flo Fulton ha intenzione di svelare a Hope Logan la verità sullo scambio delle culle. Wyatt Spencer, invece, rimarrà impietrito quando apprenderà che la sua ex fidanzata è arrivata a Los Angeles.

Beautiful, puntate 2-8 marzo: Zoe ferma il piano di Flo

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 2 a domenica 8 marzo su Canale 5, rivelano che Hope (Annika Noelle) vivrà giorni terribili, in quanto dimostrerà di non reagire alla perdita della piccola Beth.

A tal proposito, la Logan pretenderà che Liam debba fare da padre alla piccola Kelly e Phoebe. Di conseguenze, lo Spencer cercherà di farla ragionare, in quanto il suo posto è accanto a lei e non con Steffy. Nel frattempo, Flo (Katrina Bowden) sarà assunta al Bikini Bar, dove deciderà di avvicinare la figlia di Brooke con una banale scusa. La Fulton, infatti, sarà sempre più convinta a raccontarle tutta la verità sullo scambio delle culle, in quanto vittima di gravi rimorsi di coscienza. Ma ecco che il suo piano verrà interrotto dall'arrivo di Zoe (Kiara Barnes).

Hope rivela a Liam di aver incontrato la Fulton

Hope, una volta giunta a casa, confesserà al marito di aver incontrato Flo, la donna che ha permesso a Steffy di adottare la piccola Phoebe. Una confessione, che farà strabuzzare gli occhi a Liam (Scott Clifton), in quanto la Forrester gli aveva assicurato che non avrebbe mai potuto incontrarla da vicino. Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che la Fulton e Wyatt erano stati fidanzati ai tempi del liceo.

Una scoperta, che getterà nel panico Sally (Courtney Hope), che nel frattempo inviterà la Logan e lo Spencer a cenare insieme a lei ed al fidanzato. Peccato, che la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) rinunci a partecipare all'evento.

Beautiful trame settimanali all'8 marzo: Steffy si confronta con Ridge

Gli spoiler di Beautiful in onda prossima settimana (2-8 marzo) su Canale 5, rivelano che la Logan racconterà a Wyatt (Darin Brooks) che la sua ex fidanzata aveva dato alla luce una bambina.

Una rivelazione, che lascerà senza parole il figlio di Quinn (Rena Sofer). Intanto, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si getterà a capofitto nel suo ruolo di madre. Infine, dirà a suo padre Ridge (Thorsten Kaye) che Hope le sta mettendo pressioni, affinché ritorni insieme a Liam per il bene di Kelly e Phoebe. Insomma, si annuncia un inizio marzo 2020 ricco di numerosi colpi di scena per i fans della soap opera, ormai diventata un cult delle reti Mediaset.