Il ritiro di Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip ha scatenato la reazione di tutti i concorrenti del Reality Show, che in confessionale hanno espresso parole di sostegno per l'amica. In particolare, Patrick Ray Pugliese ha voluto mandare un toccante messaggio alla conduttrice dopo la sua uscita dalla porta rossa.

Adriana lascia la casa del Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della giornata di ieri 19 marzo. Un'uscita avvenuta all'improvviso, che ha lasciato spiazzati i suoi compagni d'avventura.

In dettaglio, l'ex presentatrice di 'Mezzogiorno in famiglia' aveva ricevuto degli aggiornamenti a riguardo le condizioni di salute di un parente, che si erano nel frattempo aggravate. Di qui, la decisione di abbandonare immediatamente il Gf Vip per stare accanto alla famiglia in questo triste frangente. La donna, infatti, si è recata in giardino, dove ha annunciato a tutti che avrebbe dovuto immediatamente uscire dalla casa, senza fornire la reale motivazione. Proprio durante il suo discorso, Patrick Ray Pugliese ha rimproverato aspramente Zequila di non aver compreso la gravità della situazione di Adriana, tanto da chiedergli di stare zitto.

Le reazioni dei concorrenti dopo l'uscita della Volpe

L'abbandono di Adriana ha suscitato diverse reazioni tra i concorrenti della quarta edizione del Gf Vip, sebbene tutti abbiano supportato la sua decisione. A tal proposito, Paola Di Benedetto è entrata in confessionale piangendo a dirotto, dove ha chiesto cosa stesse succedendo, con queste testuali parole: "Non si capisce più niente". Poi, è toccato il turno di Licia Nunez, che ha dichiarato così: "Anche in questa occasione, è stata lei a darci una parola di conforto e a dirci andrà tutto bene".

Ma la più colpita è apparsa Antonella Elia, la quale è scoppiata a piangere, impedendo quasi alla Volpe di andarsene. In confessionale, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha detto che avrebbe preferito un distacco meno traumatico, esclamando così: 'Che brutto. Le sarei dovuta stare più vicino".

Patrick Ray Pugliese ed il messaggio per Adriana: "Ti vogliamo bene"

In confessionale, Andrea Denver ha ammesso di aver avuto tanto da Adriana, con la quale si è fatto tantissime risate.

Inoltre, si augura che le cose si possano risolvere, tanto da poterla riabbracciare il più presto possibile. Dello stesso parere, è stato Paolo Ciavarro, il quale ha espresso parole di gratitudine nei confronti della Volpe: "E' una bellissima persona, punto". Patrick Ray Pugliese, invece, ha dichiarato che non voleva essere offensivo nei confronti di Antonio Zequila, in quanto voleva che l'amica parlasse liberamente, avendo capito la gravità della situazione. Poi, il concorrente non ha mancato di dare una parola di incoraggiamento alla sua ex compagna d'avventura, con queste parole: "Siamo tutti con te, ti vogliamo bene"