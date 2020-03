Dopo la messa in onda della 17^ puntata del Grande Fratello Vip 4 che ha consentito a Sossio Aruta di essere decretato primo finalista dal pubblico da casa, non sono mancate di certo tensioni nella casa di Cinecittà. L’abbandono di Adriana Volpe, che ha scelto di terminare il gioco per problemi personali, è stato seguito dalla sfuriata di una delle concorrenti più discusse del reality. Si tratta di Antonella Elia che, ancora furiosa per essere stata nominata da Patrick Ray Pugliese, si è lasciata andare a delle confidenze con Andrea Denver senza voler sentire ragioni.

L’ex valletta di 'Non è la Rai', che dice sempre ciò che pensa, si è detta convinta che il suo coinquilino stia tirando acqua da tutti i mulini. In poche parole, secondo la fidanzata di Pietro Delle Piane, l’ex gieffino cerca di essere buono con i suoi compagni d’avventura soltanto per assicurarsi la finale.

Antonella sbugiarda Patrick: ‘Dava del millantatore ad Antonio Zequila’

Ciò che è accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip è ancora fresco per Antonella Elia che è finita nuovamente al televoto.

Nelle ultime ore la showgirl ha fatto capire al pubblico di non aver mandato giù la nomination ricevuta da Patrick Ray Pugliese, lasciandosi andare a delle pesanti affermazioni. L’ex valletta di Mike Bongiorno, mentre parlava con Antonio Zequila e Andrea Denver, è sbottata e riferendosi a Patrick ha detto: “Lui fa il lecchino. Usa dei metodi da bambinone". Il modello veronese, per l’ennesima volta, ha consigliato alla fidanzata di Pietro Delle Piane di smettere di pensarla sempre in maniera negativa e di non impiegare il suo tempo a screditare gli altri.

Nonostante Denver abbia giustificato il coinquilino, l’ex di Non è la Rai ha proseguito arrivando a svelare un aneddoto risalente ai giorni scorsi, precisamente al contenuto di una conversazione tra Patrick e Adriana Volpe. Antonella ha insinuato che il Ray Pugliese, parlando con la moglie di Roberto Parli, abbia dato del millantatore ad Antonio Zequila pur considerandolo il suo migliore amico, aggiungendo: “Lui vuole tenere buoni i rapporti con tutti, ma dietro si fa scappare delle cose”.

Alfonso Signorini mette a tacere le polemiche: ‘La Elia non è la mia cocca’

Mentre gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip continuano ad essere alterati nonostante siano al corrente dell’emergenza sanitaria, il conduttore del reality ha replicato alle insinuazioni del popolo del web. Alfonso Signorini, in una diretta su Instagram, ha scelto di smentire le voci secondo cui avrebbe una preferenza per Antonella Elia, sin da quando è iniziata la quarta edizione del GF Vip. Il noto giornalista, stufo di leggere sui social che lui in diverse occasioni abbia mostrato degli atteggiamenti non oggettivi verso l’ex valletta di Mike Bongiorno, ha deciso di replicare.

Il direttore del settimanale 'Chi', oltre a chiarire l’addio di Adriana Volpe, ha sottolineato di non fare il tifo per nessuno dei concorrenti, ma non ha nascosto che la presenza della Elia è importante nel programma prodotto da Endemol Shine Italy che si sta avviando alla conclusione. Signorini ha risposto alle numerose dicerie nel seguente modo: “Antonella è un personaggio sicuramente da prendere con le pinze perché è una caratteriale e non si sa mai nel suo caso quanto ci faccia e quanto ci sia. Averla nella casa è positivo perché è di grande stimolo, e nel bene o nel male è se stessa. E’ una che non si nasconde”.

Il conduttore, pur avendo palesato il suo apprezzamento nei confronti della showgirl torinese, ha sottolineato che non si tratta della sua gieffina preferita. Alfonso ha infatti concluso il suo discorso affermando: “Non è la mia cocca, nel mio ruolo non posso avere protetti. Quello che a me piace della Elia è la sua trasparenza”. Per finire Signorini ha definito Patrick un grande stratega poiché conosce in modo perfetto le dinamiche della trasmissione, mentre su Sossio Aruta ha detto che è un furbacchione.