Adriana Volpe è stata sicuramente uno dei volti più amati di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa, la conduttrice ha stupito tutti quanti per la sua decisione di lasciare il programma di Alfonso Signorini. Oggi, la donna ha postato un lungo messaggio sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ha ringraziato tutti per l'affetto dimostratele in seguito alla notizia della morte del suocero Ernesto Parli.

Lutto per Adriana: è morto il suocero Ernesto Parli

Adriana Volpe ha sconvolto i concorrenti del Grande Fratello Vip, quando giovedì 19 marzo ha annunciato la decisione di lasciare la casa per gravi problemi in famiglia.

Un addio, che ha colpito i fans del programma ed i compagni d'avventura, che sono scoppiati a piangere a dirotto nel confessionale. In tanti si sono domandati il motivo della sua decisione di lasciare così repentinamente la casa del Gf Vip. Erano giorni, infatti, che la Volpe veniva aggiornata in confessionale sulle condizioni di salute di un suo parente. Poi, si era recata in giardino, dove aveva ringraziato tutti i gieffini, raccomandando loro di essere forti e di pregare per lei.

Oggi, a distanza di qualche giorno, si è finalmente capito il motivo del suo addio.

Ad annunciarlo è stato il portale 'Fanpage', il quale ha riferito che Ernesto Parli, il suocero della conduttrice è deceduto nelle scorse ore per il Coronavirus, la malattia che sta attualmente mettendo in ginocchio tutta l'Italia. Il 76enne era molto conosciuto nel mondo dello sport, in quanto presidente della società calcistica del Chiasso, degli anni a cavallo tra il 70 e 80, riuscendo a raggiungere perfino la Serie A.

La Volpe sui social dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip: "Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia"

A pochi giorni giorni dall'addio dal Grande Fratello Vip, Adriana ha rotto il silenzio via social per ringraziare i fans in questo difficile momento. La Volpe, infatti, ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto: "E' veramente difficile trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore.

Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere convinti che andrà tutto bene." Un post toccante, dove l'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in Famiglia' ha ringraziato tutti per l'affetto e la vicinanza, che le stanno dimostrando in questa delicata circostanza. Inoltre, la donna ha chiuso il post con queste toccanti parole: "Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia." Nel frattempo, sui social i colleghi e i fans del Gf Vip hanno invaso il profilo con commenti di sostegno nei confronti dell'ex concorrente, che ha lasciato un vuoto all'interno della casa di Cinecittà.