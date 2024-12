Le trame delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 7 all'11 gennaio in prima visione su Canale 5 rivelano che Liam dimostrerà di aver perso la fiducia in Finn, dopo aver scoperto che aveva abbracciato Sheila in tribunale. Allo stesso tempo Steffy Forrester apparirà terrorizzata che la suocera possa farle nuovamente del male in seguito al suo ritorno in libertà.

Liam non può contare su Finn

Steffy sospetterà che Finn sia felice della scarcerazione di Sheila, intanto Liam racconterà a Wyatt di aver visto il dottore abbracciare sua madre, informandolo di non potersi più fidare di lui.

Il giovane apparirà furioso, dato che Sheila aveva sparato sia a Steffy che a Finn. Ma Wyatt ricorderà a Liam che non è facile per il dottore trattare come un'estranea sua madre. L'ex marito di Hope però non vorrà sentir ragioni, apparendo determinato a proteggere Steffy e Kelly.

Steffy, intanto, sarà terrorizzata all'idea che Sheila sia nuovamente a piede libero. Finn prometterà a sua moglie di proteggerla, anche se lei continuerà a essere spaventata.

Steffy teme di venire assalita da Sheila

Successivamente Brooke dirà a Ridge di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme. Lo stilista apparirà sconvolto, temendo che suo figlio nutra una nuova ossessione per la giovane Logan.

Intanto Hope confiderà a Thomas di aver provato a non cedere, ma di essere irresistibilmente attratta da lui.

Una situazione che porterà Hope a riflettere sul proprio matrimonio finito. La donna si renderà conto che Liam non ha cercato di salvare il loro rapporto, mentre Thomas si è dimostrato protettivo nei suoi confronti.

Intanto Steffy, dopo aver sentito un rumore inquietante fuori dalla sua abitazione, temerà di essere assalita da Sheila.

Brooke e sua figlia, invece, si recheranno al pranzo ad Il Giardino da Deacon. Hope vivrà momenti imbarazzanti quando suo padre scoprirà che ha baciato Thomas. L'ex detenuto penserà inizialmente che sia stato lo stilista a comportarsi in modo inappropriato, ma Hope gli rivelerà di averlo baciato lei.

Brooke e Ridge incoraggeranno la figlia a dare una seconda chance a Liam, ma lei spiegherà di aver preso tale decisione perché è stufa che suo marito sia diviso tra lei e Steffy.

Riepilogo episodi precedenti di Beautiful

Negli episodi precedenti di Beautiful andati in onda a fine dicembre su Canale 5, Hope è apparsa decisa ad accettare le conseguenze dell'addio a Liam. La ragazza ha infatti ha avuto il timore di rivivere con Steffy ciò che la madre ha vissuto in passato con Taylor.

Intanto Finn e sua moglie hanno continuato a discutere sulla crisi tra Liam e Hope. Il dottore è apparso in ansia per la probabile fine delle nozze, temendo che Spencer possa farsi avanti con Steffy.