Gli appassionati di Gossip sicuramente ricorderanno l'edizione 2012 del serale di Amici, nota soprattutto per aver fatto da sfondo all'inizio della passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl, attraverso il suo profilo Instagram, ha reso pubblico il momento esatto in cui si è resa conto di amare il ballerino, ai tempi fidanzato con la cantante Emma Marrone.

Il dolce ricordo di Belen Rodriguez emoziona i fan

Quando è iniziata esattamente la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Chi ha seguito questa mediatica vicenda di gossip nel lontano 2012, ricorderà certamente che la showgirl e il ballerino si sono innamorati nella sala prove di un serale di Amici al quale partecipavano sia loro che la fidanzata dell'epoca di lui, Emma Marrone.

In questi giorni, però, l'argentina ha voluto condividere con i fan il preciso momento in cui si è resa conta di provare qualcosa di forte per il ragazzo col quale danzava davanti alle telecamere, quello che poi pochi anni dopo sarebbe diventato suo marito e il padre del figlio Santiago.

Sul profilo Instagram della conduttrice Mediaset, dunque, nelle scorse ore sono apparsi una foto e due video che avevano l'intento di omaggiare l'amore folle che lei tutt'ora prova per la sua dolce metà.

I due filmati di una coreografia che il napoletano ha riprodotto assieme ad un allievo dell'edizione del talent-show nella quale si sono conosciuti, risalgono al giorno in cui Belen ha realizzato di non amare più Fabrizio Corona (col quale stava da circa 4 anni).

Dedica di Belen Rodriguez al marito sui social

"Quella sera me la ricordo come fosse ieri. E da quella sera non sei mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai", ha scritto Belen Rodriguez sotto al post Instagram che ha voluto dedicare al suo Stefano in questo periodo di quarantena. La coppia, dunque, si dimostra ancora una volta più affiatata che mai; a quasi un anno esatto dal loro ricongiungimento ufficiale, De Martino e l'argentina non smettono di scambiarsi parole al miele anche sui social network.

Il conduttore Rai, infatti, ha usato il suo profilo personale per condividere un breve video dell'ultima vacanza che ha fatto con la moglie, e l'ha accompagnata con la seguente promessa: "Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te". I genitori di Santiago sono tornati insieme nel periodo di Pasqua del 2019: risalgono a quei giorni, infatti, le prime foto romantiche che i due pubblicarono su IG della trasferta familiare che fecero con il bambino a Marrakech.

La confessione di Belen Rodriguez: 'All'inizio copiavo Emma'

Prima di rendere pubblico il momento esatto in cui si è resa conto di amare Stefano De Martino, Belen ha spiazzato i curiosi con un'altra confessione inedita sul periodo immediatamente successivo all'inizio del rapporto con il napoletano.

Nel corso di una diretta Instagram che ha fatto con un giornalista del settimanale "Chi", la Rodriguez ha raccontato ai fan quello che faceva quando si è fidanzata con l'ex ballerino, ovvero nella primavera del 2012.

"All'inizio, quando eravamo a casa, io cantavo e copiavo Emma Marrone", ha fatto sapere la showgirl alcuni giorni fa.

Questo atteggiamento di emulazione nei confronti della cantante alla quale ha portato via il compagno, l'argentina l'ha spiegato con queste parole: "Lui prima stava con un'artista bravissima, quindi anche io volevo essere forte in quello oltre che sulla bellezza". Belen si è anche detta convinta del fatto che la maggior parte delle persone quando si innamorano cercano di imitare gli ex della loro dolce metà, soprattutto per avere la certezza di piacergli almeno tanto quanto colui/lei che hanno lasciato.