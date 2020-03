È passato quasi un anno da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. La showgirl ha rilasciato poche interviste da quando è ritornata col marito, una di questa è quella che andrà in onda sabato 7 marzo a Verissimo. Le anticipazioni che sono trapelate sulla trasmissione Mediaset, informano il pubblico delle belle parole che l'argentina ha usato per descrivere la sua attuale serenità, ma anche quelle destinate a far discutere sui tre anni che ha trascorso a fianco ad Andrea Iannone.

Anticipazioni dell'intervista di Belen Rodriguez a Verissimo

Dopo un periodo d'assenza dalla televisione, Belen Rodriguez si prepara a tornare in video domani: sabato 7 marzo, infatti, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e l'argentina è una delle ospiti più attese.

Oggi in rete hanno cominciato a circolare le prime anticipazioni di quello che la showgirl ha raccontato a Silvia (la trasmissione di Canale 5 è registrata quasi sempre il giovedì pomeriggio), e quelle più interessanti sono ovviamente quelle che riguardano la serenità ritrovata con Stefano De Martino.

Oltre a confermare la felicità assoluta che sta vivendo da quando è tornata tra le braccia del marito, in quest'intervista la presentatrice di "Tu sì que vales" si è lasciata andare a dichiarazioni inaspettate sulle difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, quelli in cui è stata lontana dal padre di suo figlio.

"Non voglio dirlo ad alta voce perché ho paura delle perdite, ma si può perdonare.

È difficile ma si può ricominciare", ha fatto sapere Belen in merito alla sua scelta di dare una seconda possibilità all'uomo che improvvisamente un giorno l'ha lasciata con un sms.

La Rodriguez sostiene che l'amore non si possa mettere in pausa: "Puoi fare finta per un po', ma poi devi accettare la realtà".

La presunta frecciatina di Belen Rodriguez a Iannone

Sempre nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Verissimo, nella puntata che andrà in onda il 7 marzo prossimo, Belen Rodriguez ha spiegato cosa rappresenta per lei Stefano e perché ha deciso di tornare con lui a tre anni dalla loro chiacchierata separazione.

"Lui per me è un amico e mi fa divertire tanto. Anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce sempre a drammatizzare".

Ricordando il lungo periodo che ha vissuto lontana da De Martino, l'argentina ha confessato: "Per tre anni mi sono sentita smarrita, non ero soddisfatta di quello che facevo ed ero poco accomodante sul lavoro. Facevo fatica a trovare la forza di svegliarmi la mattina, ero veramente tanto triste".

Queste ultime affermazioni, ad alcuni sono sembrate una frecciatina neppure troppo velata all'uomo al quale si è affiancata la soubrette in quegli anni: Andrea Iannone. Dichiarando di aver vissuto in un perenne stato di tristezza e insoddisfazione, è come se Belen avesse sminuito gravemente la lunga relazione che ha avuto con il pilota prima di scegliere di dare un'altra chance a Stefano.

Stefano e Belen Rodriguez per ora non si risposano

Un'ultima piccola anticipazione che è stata data sull'intervento di Belen Rodriguez a Verissimo, riguarda un Gossip che è impazzato per mesi su riviste e siti: le presunte seconde nozze tra la showgirl e Stefano De Martino.

Per tanto tempo, infatti, i soliti bene informati hanno sostenuto che la ritrovata coppia avesse in programma un matrimonio a Ibiza (da celebrare probabilmente a fine settembre, nel giorno del compleanno dell'argentina) per pochi intimi.

Nel salotto di Silvia Toffanin, però, la diretta interessata ha chiarito: "Non è vero. All'inizio ne avevamo parlato ma, se mai dovessimo rifarlo, sarà per pochi veri amici".