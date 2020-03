Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni svelano che Ridge, quando scoprirà che cosa è stata capace di fare Flo, non avrà alcuna intenzione di perdonarla. Anche Brooke non avrà parole, visto che ha accolto la giovane nella sua famiglia a braccia aperte, dandole una casa e un lavoro.

Ridge dovrà anche offrire una spalla su cui piangere a Steffy che, consapevole di dover separarsi da Phoebe, avrà il cuore spezzato.

La totale verità sullo scambio di culle, tuttavia, ha ancora delle caselle mancanti.

Queste riguardano lo spaventoso incidente stradale nel quale ha perso la vita Emma Barber e il coinvolgimento di altri complici nel folle piano di Reese, messo in atto per saldare un debito di gioco.

Beautiful, trame nuove puntate: Shauna vuota il sacco

Stando alle anticipazioni della soap, Ridge verrà a sapere che Flo è stata pagata da Reese per fingersi la madre di Phoebe, poi data in adozione a Steffy. La rabbia sarà tanta, tanto che il Forrester chiamerà la polizia per far arrestare la Fulton.

C'è anche un'altra complice in tutta questa complicata situazione: si tratta di Shauna (Denise Richards), che ha detto a sua figlia di tenere la bocca chiusa riguardo il segreto sulla piccola Beth. L'obiettivo della Fulton è sempre stato quello di far parte della famiglia Logan e di condurre una vita benestante.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Flo e Wyatt torneranno insieme, facendo felice Shauna: quale miglior modo di entrare definitivamente a far parte dei Logan e degli Spencer se non così?

Ed è proprio per questo che spingerà la figlia a non confessare il segreto su Beth, certa che potrebbe perdere tutto in un solo istante.

Un piano andato in fumo

Gli spoiler di Beautiful svelano che i piani di Flo e Shauna non andranno a buon fine. Grazie alle indagini di Liam infatti, la Fulton e Reese verranno presto smascherati. I Logan e i Forrester si stringeranno intorno ad Hope, che potrà riabbracciare la sua Beth.

Nonostante Flo faccia ammenda, a Ridge e Brooke non importerà nulla delle sue scuse. Verrà chiamato il detective Sanchez, che metterà le manette ai polsi della giovane. Shauna non potrà fare nulla se non vedere con i suoi occhi la figlia salire sulla macchina della polizia.

Wyatt non abbandona la sua fidanzata

Una volta che Flo sarà dietro le sbarre, riceverà la visita di Wyatt. La Fulton ritroverà un po' di speranza e capirà di non essere sola. Nonostante ciò, lo Spencer mostrerà una certa freddezza, ancora incredulo di cosa sia stata capace di fare la sua fidanzata.

Infine, nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo Hope riflettere sull'accaduto e sulla reale intenzione di Flo di chiedere perdono.

In fondo, se non avesse ammesso le sue colpe, non avrebbe mai riabbracciato Beth. La giovane Logan ritirerà la denuncia ai danni della Fulton? Staremo a vedere.