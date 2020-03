Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare della coppia più discussa di questa quarta edizione, formata da Pago Settembre e Serena Enardu. Patrick che in diverse occasioni si è detto convinto che l’ex tronista non sia la persona giusta per il cantante sardo, è tornato a criticare i due ex gieffini. L’opinione del Ray Pugliese non è stata per niente positiva, dato che oltre a considerare Pacifico uno zerbino ha detto di essere convinto che sia stato manipolato dalla fidanzata sia durante l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip che dopo.

Andrea Denver invece, ha fatto una rivelazione inedita sull'entrata dell'influencer sarda nella casa più spiata d’Italia. Queste sono state le parole pronunciate dal modello veronese: “A me non stava antipatica onestamente. Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione”. A far capire di pensarla in maniera diversa è stata Antonella Elia, ma pur avendo mostrato il proprio disaccordo difendendo Pago ha precisato che il cantante e Serena secondo lei si sarebbero dovuti chiarire senza la presenza delle telecamere.

Patrick critica Pago, Antonella difende l’ex gieffino

In attesa di poter seguire una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 questa sera, tre concorrenti ancora in gioco sono tornati ad esprimere il loro parere sulla storia d’amore di due ex gieffini. Si tratta di Patrick, Andrea Denver e Antonella Elia, che hanno commentato l’atteggiamento avuto da Pago e Serena nella casa di Cinecittà. Il Ray Pugliese e il modello veronese non hanno speso affatto delle belle parole nei confronti del cantante sardo e dell’ex tronista.

L’ex valletta di Mike Bongiorno invece è stata più comprensiva, poiché ha fatto delle esternazioni di stima per Pacifico e la Enardu. Tutto è iniziato quando Patrick ha fatto sapere agli altri coinquilini, che non riuscirebbe mai a partecipare al programma estivo Temptation Island. A questo punto senza mezzi termini, il gieffino ha criticato con assoluta sincerità Serena affermando: “Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo.

Questa è la percezione che si è avuta”. Non appena Antonella ha preso le difese di Pacifico considerandolo un gentiluomo, non si è fatta attendere la replica del Ray Pugliese. Quest’ultimo ha puntato il dito contro l’ex gieffino accusandolo di essere uno zerbino totale.

Andrea Denver svela un retroscena: ‘Serena ha ricevuto pressioni dal GF Vip’

In seguito, precisamente quando la Elia ha aggiunto che l’ex volto di Uomini e Donne e Pago avrebbero dovuto viversi la loro relazione nel privato, è intervenuto Andrea Denver. Il modello veronese dopo aver sottolineato che Serena non le stava antipatica ha aggiunto che non doveva venire al GF Vip, svelando un retroscena inaspettato.

Il modello veronese sull'ingresso della Enardu ha dichiarato: “Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione. Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme, stava facendo un bellissimo percorso. L’importante alla fine è che loro si riprendano e vadano bene”. Antonella invece ha concluso ribadendo nuovamente la propria stima nei confronti di Pago, dichiarando che l’eliminazione dell’artista per lei è stata dura da accettare.