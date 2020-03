Il Paradiso delle Signore 4 chiude la settimana con la puntata di venerdì 20 marzo 2020 in onda su Rai 1. Centrale la storyline di Marta, che attende con ansia le analisi spedite in Svizzera. Quale sarà l'esito? Vittorio cercherà in ogni modo di stemperare la tensione, ma non sarà per nulla semplice.

Situazione complicata anche tra Luciano e Silvia. I due coniugi provano ogni giorno a non far pesare a Federico la loro crisi coniugale, ma si renderanno presto conto che la cosa non è più sostenibile.

A complicare la situazione sarà la cena di compleanno organizzata per Silvia, durante la quale Luciano e Clelia non smetteranno di guardarsi, capendo di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di venerdì raccontano che ci sarà un colpo di scena che movimenterà non poco le acque. Luciano e Clelia saranno finalmente pronti a dichiarare il loro amore?

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: una difficile rinuncia

Nella puntata della soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 1, vedremo Gabriella preoccupata per il ritardo nell'allestimento della vetrina al grande magazzino.

Trafelata, busserà alla porta di Salvatore alle prime luci dell'alba per chiedergli di aiutarla a terminare i lavori.

Nel frattempo, Luciano capirà di non essere più in grado di sostenere la farsa con Silvia per il bene di Federico. Ormai, anche il ragazzo ha capito che c'è qualcosa che non va. Il ragioniere, nonostante abbia un desiderio immenso di avere nella sua vita Clelia, prenderà una decisione importante.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Luciano dirà alla capo commessa di non essere pronto a riaccoglierla. Parole che le spezzeranno il cuore ma, che nello stesso tempo, la spingeranno a fare una scelta d'impeto. Forse, Ennio è stato per lei un ripiego.

Gli esiti delle analisi di Marta

Clelia farà fatica a metabolizzare la decisione di Luciano. Inaspettatamente, la capo commessa si farà guidare dall'istinto, lasciando da parte la razionalità.

Correrà al Paradiso delle Signore in cerca del ragioniere, pronta a dichiarare il suo amore. Ci sarà il tanto atteso colpo di scena?

Infine, nella puntata di venerdì 20 marzo de Il Paradiso delle Signore, Marta riceverà per posta i risultati delle analisi spedite al luminare svizzero. A leggere i risultati sarà Vittorio che, purtroppo, apprenderà che sua moglie non può diventare madre. Non si è trattato di un errore. Marta sprofonderà nella tristezza, consapevole di non poter provare la gioia di crescere un bimbo. A starle accanto e a consolarla ci sarà suo marito che, ora come non mai, le prometterà di darle una vita felice.