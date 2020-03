Il popolare reality Grande Fratello Vip 4 continua ad intrattenere il pubblico, soprattutto con i numerosi litigi che avvengono tra le mura della casa di Cinecittà. In questi giorni, la concorrente Fernanda Lessa è stata poco bene a causa di un forte dolore al dente. Sossio Aruta si è divertito ad imitare la gieffina, in compagnia di altri compagni d’avventura. Lo scherzo dell’ex cavaliere del trono over ha scatenato la furia di Luca Zocchi, il marito della modella brasiliana, che nelle ultime ore è sbottato sui social asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: "Andrea Denver il buon samaritano.

Antonella ti dimostri il crotalo che sei. Paola sei falsa come una Vuitton in vendita in spiaggia. Sossio ignoranza allo stato puro”.

La nevralgia dentale della Lessa viene scambiata per una crisi di nervi

Gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 negli ultimi giorni sono particolarmente tesi. Come di consueto i parenti dei vip che si trovano ancora nella casa di Cinecittà, non perdono l’opportunità per commentare ciò che accade nel famoso reality. Di recente è arrivata la sfuriata del marito di Fernanda Lessa, che ha criticato Andrea Denver, Antonella Elia, Sossio Aruta, e Paola Di Benedetto.

Luca Zocchi è tornato a farsi sentire attraverso il proprio profilo Instagram, dopo il battibecco che ha visto protagonisti Teresanna Pugliese e l’ex cavaliere del trono over. L’uomo si è lasciato andare a delle pesanti parole, che non sono passate di certo inosservate ai fan del programma condotto da Alfonso Signorini.

L’imprenditore per iniziare si è scagliato duramente contro Sossio peraver preso in giro la sua compagna in un momento molto complicato.

In particolare la modella brasiliana in questa settimana si è vista costretta ad isolarsi dal resto del gruppo, poiché ha fatto i conti con una nevralgia dentale che è stata scambiata per una crisi di nervi da alcuni inquilini. Per la precisione, a far infuriare il consorte della Lessa è stata l’imitazione di Fernanda fatta dal compagno di Ursula Bennardo mentre parlava con Paola, Sara Soldati, Antonella, e con Andrea Denver.

Luca Zocchi prende le difese della moglie Fernanda: ‘Che vergogna’

Queste sono state le parole pronunciate dal marito di Fernanda, nei confronti di coloro che si sono divertiti a ridicolizzare la sua amata:

“Che vergogna, perché le cose non le sapete dire in faccia”. Dopo aver puntato il dito anche contro Denver definendolo un buon samaritano, Luca Zocchi ha accusato la Di Benedetto di essere falsa come una Vuitton in vendita in spiaggia. Il duro post del consorte della Lessa è stato una replica al video in cui Sossio Aruta, riferendosi alla lite avuta con Teresanna, ha paragonato la modella brasiliana ad una vipera velenosa.

Luca Zocchi sempre più furioso ha approfittato dell’occasione per criticare anche Antonella Elia rea di aver sostenuto la tesi dell’ex volto di Uomini e Donne, affermando che ha dimostrato di essere veramente un crotalo.