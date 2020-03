Domani 18 marzo tornerà in onda il Grande Fratello Vip (Gf Vip), il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, in collegamento dagli studi di Milano. Le anticipazioni della sedicesima puntata rivelano che i telespettatori assisteranno ad una doppia eliminazione, mentre sarà proclamato il primo finalista, che accederà alla finale prevista per l'8 aprile.

Chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip

Mercoledì 18 marzo andrà in onda su Canale 5 la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, annuncia grandi novità, nonostante sia stata proclamata la sua chiusura anticipata. Il Gf Vip, infatti, chiuderà i battenti l'8 e non il 27 aprile. Una decisione presa da Mediaset per la grave situazione sanitaria in cui versa l'Italia in queste settimane. A tal proposito, gli inquilini hanno partecipato ad alcuni flashmob, radunandosi in giardino per sostenere la popolazione italiana e far sentire la loro vicinanza. Inoltre, i partecipanti del reality hanno ricevuto un messaggio del conduttore Signorini, che ha dato loro la possibilità di sentire le proprie famiglie al telefono.

Un regalo che ha colpito nel segno i vari compagni d'avventura, scoppiati poi in un pianto liberatorio.

Sossio Aruta protagonista della puntata del Gf Vip

Gli spoiler del Gf Vip rivelano che nella nuova puntata del reality sarà dato spazio alla lite tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, che ha scatenato le polemiche da parte dei telespettatori. A tal proposito, l'ex calciatore si è pentito delle offese rivolte all'ex tronista di Uomini e Donne, tanto da chiederle scusa e ammettendo di aver esagerato.

Un'eliminazione a sorpresa e la scelta del primo finalista

Inoltre, nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si scoprirà l'eliminato della settimana, che vede questa volta al televoto l'attore Fabio Testi, la conduttrice Adriana Volpe e la soubrette Antonella Elia. A tal proposito, quest'ultima è stata protagonista di nuove tensioni con Valeria Marini, dimostrando che tra di loro non potrà mai scorrere buon sangue per via delle divergenze caratteriali.

Ma non sarà l'unica eliminazione, visto che ce ne sarà una a sorpresa, che siamo sicuri destabilizzerà gli equilibri già incandescenti degli ospiti di Cinecittà. Infine, i telespettatori di Canale 5 saranno chiamati ad eleggere il primo finalista della quarta edizione del Gf Vip, che potrà contendersi la vittoria del montepremi finale prevista per mercoledì 8 aprile 2020. Non resta che aspettare la puntata in prima serata per scoprire che cosa accadrà.