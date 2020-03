Gli spoiler della nota soap opera Il Segreto sono ricchi di sorprese entusiasmanti per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, Fernando Mesia (interpretato da Carlos Serrano) sarà desideroso di vendicarsi di Maria Castaneda e deciderà di rapire i suoi figli, Beltran ed Esperanza.

Poi il Mesia, ormai senza scrupoli, si macchierà nuovamente le mani di sangue e ucciderà Paco Del Molino. In seguito don Berengario prenderà la decisione di lasciare per sempre la canonica, poiché vorrà seguire i suoi sentimenti e rimanere al fianco di Marina.

Di seguito approfondiamo i dettagli delle anticipazioni della telenovela spagnola.

Spoiler Il Segreto: il Mesia rapisce i figli di Maria

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 23 al 27 marzo, Fernando sarà deciso a vendicarsi di tutti quanti, specialmente di Maria. Così il Mesia organizzerà un terribile piano per portare a termine la sua rivalsa e porterà via Beltran ed Esperanza dal collegio. Quando la Castaneda lo scoprirà sarà assalita dalla disperazione e avrà molta paura che l'uomo possa uccidere i suoi figli.

Successivamente Fernando ucciderà Paco Del Molino durante una colluttazione, davanti alla figlia Marcela e a Matias. Dopo la notizia della morte del mugnaio, tutti gli abitanti del borgo spagnolo saranno notevolmente sconvolti e vorranno vendicare l'uomo quanto prima. Nel frattempo Maria continuerà ad essere parecchio preoccupata per la vita dei suoi figli e non saprà come agire.

Il Segreto: don Berengario lascia la canonica

Marina deciderà di andare via definitivamente da Puente Viejo, ma don Berengario sarà assai sorpreso della decisione della donna e non accetterà di perderla nuovamente, poiché grazie a lei ha finalmente ritrovato la felicità. Così l'uomo vorrà trovare una soluzione e andrà a confidarsi con don Anselmo riguardo la situazione che tanto lo affligge. Il prete non avrà dubbi, così consiglierà all'amico di lasciare per sempre la canonica e rimanere al fianco di Marina.

Intanto tutti gli abitanti di Puente Viejo saranno assai angosciati per la terribile morte di Paco. Successivamente Raimundo sarà parecchio in ansia per l'improvvisa scomparsa di Maria Castaneda, così deciderà di affrontare il sottosegretario Garcia Morales per cercare di scoprire le vere intenzioni di Fernando. Più tardi Alfonso ed Emilia decideranno di tornare in paese per aiutare i loro figli a sconfiggere per sempre il Mesia.

Infine, don Berengario deciderà di accettare senza timore il consiglio di don Anselmo e seguirà il suo cuore, perciò lascerà la canonica per stare insieme alla sua amata Marina.