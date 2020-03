Paolo Ciavarro è sicuramente uno dei protagonisti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo nella giornata di ieri, 15 marzo, ha dimostrato di essere stanco dei continui litigi, tanto da rimproverare Teresanna Pugliese e Sossio Aruta per il loro ultimo scontro. Nel dettaglio, il figlio di Eleonora Giorgi ha dichiarato di essersi vergognato a stare in mezzo a una scena così di basso livello, forse memore dei problemi che stanno attanagliando in questo ultimo periodo gli italiani.

Scontro tra Teresanna e Sossio, Paolo dice la sua

Lo scontro avvenuto tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha scatenato le reazioni dei concorrenti tra cui Paolo Ciavarro, il quale ha voluto esprimere la propria opinione in merito.

Ieri 15 marzo infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato di Ursula Bennardo hanno dato vita a un litigio, ben presto degenerato a insulti pesantissimi. La prima, infatti, ha accusato l'uomo di aver lasciato i peli della sua depilazione in giro, tanto da definirlo "tamarro".

Di qui la reazione sopra le righe di Aruta, che ha incolpato la donna di essere "una cafona", che si atteggia a essere la prima della classe. Una scena che è non è piaciuta affatto a Paolo, il quale ha dichiarato queste testuali parole: "Io purtroppo mi vergogno di far parte di quella scena, è stata una scena brutta". Il ragazzo, infatti, ha condannato l'atteggiamento avuto dagli inquilini del Gf Vip, visto la futilità dei problemi, rispetto a quello che sta accadendo in questo momento in Italia.

Ciavarro riprende la Pugliese al Gf Vip: 'Avete sbagliato entrambi'

Paolo ha espresso feroci critiche nei confronti del comportamento avuto da Teresanna e Sossio nel corso della giornata di ieri 15 marzo al Grande Fratello Vip. Il figlio di Eleonora Brigliadori, infatti, ha dichiarato che si è vergognato di aver assistito a una scena del genere. Inoltre Ciavarro ha detto che i toni usati erano fuori luogo.

Di qui la reazione della Pugliese, che ha esclamato: "Ma siete arrivati anche a cose peggiori qui dentro". Parole che non hanno fatto cambiare idea a Paolo Ciavarro, il quale ha sentenziato: "Eravate tutti e due sullo stesso piano e avete sbagliato entrambi".

Paolo non è nuovo a prese di posizione del genere. Poche settimane fa il concorrente del Gf Vip aveva ammonito Antonio Zequila e Antonella Elia, i quali avevano progettato di fare uno scherzo di cattivo gusto a Valeria Marini nel cuore della notte. Sicuramente il brutto litigio tra Teresanna e Sossio sarà argomento durante la nuova puntata, che andrà in onda mercoledì 18 marzo 2020, dove si scoprirà chi sarà costretto ad abbandonare il Reality Show tra Antonella, Adriana e Fabio.