Valeria Marini e Elenoire Casalegno sono tornate a 'battibeccarsi' nel corso della puntata di ieri 22 marzo di Live - Non è la D'Urso. Nel dettaglio, la showgirl è stata ospite della trasmissione di Barbara D'Urso, dove ha accusato Antonella Elia di averle messo le mani addosso durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Affermazioni, che non sono state condivise dalla bionda opinionista, la quale ha tuonato contro la sua ex compagna d'avventura, affermando di avere anche lei 'i suoi metodi per offendere'.

Valeria ospite a Live - Non è la D'Urso dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip

Ieri 22 marzo è andata una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, dove è intervenuta Valeria Marini, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip. Durante l'ospitata, la diva del Bagaglino è tornata a parlare della rivalità con Antonella Elia, l'assoluta protagonista di questa travagliata quarta edizione, che si appresta a chiudere i battenti mercoledì 8 aprile. Le due soubrette, infatti, hanno dimostrato di non andare per niente d'accordo, tanto da insultarsi in varie occasioni.

Durante la diretta, la conduttrice Barbara D'Urso ha mostrato un video, prodotto dal fan club della Marini, che mostrava le 'aggressioni immotivate' di Antonella. Peccato, che in puntata, Valeriona Nazionale abbia dichiarato queste testuali parole: 'Non voglio parlare di queste cose in questo momento', sebbene poi abbia affermato di essere stata insultata e aggredita dalla Elia.

Elenoire Casalegno difende Antonella Elia e attacca la Marini

Le affermazioni di Valeria hanno fatto infuriare Elenoire Casalegno, tra l'altro ospite del programma di Live - Non è la D'Urso. In questa occasione, l'opinionista ha ricordato le sue malefatte, quando entrambe aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotto all'epoca da Ilary Blasi.

L'ex fidanzata di Vittorio Sgarbi, infatti, ha preso le difese di Antonella Elia, affermando che anche la Marini ha atteggiamenti scorretti, con queste testuali parole: "Lei ha i suoi metodi per offendere, vi ricordate quando diceva che Mariana Rodriguez portava sfi...?".

Nel corso della prima edizione del Reality Show, la Valeriona Nazionale era stata protagonista di screzi con la showgirl venezuelana, in quanto suonava le campane tibetane.

Di qui, la replica della soubrette, che ha dichiarato: "E lo scolapasta, invece?". A questo punto, la Casalegno visibilmente alterata ha sentenziato: "Non mi far dire quello che ho visto tre anni fa, non è il momento". Sembra proprio che tra le due ex gieffine non sia rimasto buon sangue, a distanza di qualche anno dall'esperienza nella casa di Cinecittà.