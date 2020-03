Antonella Elia torna a far discutere i fan del Grande Fratello Vip per alcune frasi esternate nel corso della serata di ieri, 22 marzo, su Mediaset Extra. Nella fattispecie, la bionda soubrette ha accusato Paolo Ciavarro e Licia Nunez di essere deboli. Poi, ha confidato a Sossio Aruta di voler organizzare uno scherzo ai danni di Fernanda Lessa, gettandole della spazzatura sul letto. Un'intenzione che ha indignato i fans del programma condotto da Alfonso Signorini.

Patrick ferma gli scherzi di Antonella, Sossio e Andrea

Giornata di scherzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare la scorsa notte, Sossio Aruta, Andrea Denver e Antonella Elia volevano fare uno scherzo ad alcuni compagni d'avventura. Un modo per sdrammatizzare il grave momento in cui versa lo Stato italiano, dopo gli aggiornamenti ricevuti da parte di Alfonso Signorini. Peccato, che alcuni concorrenti siano insofferenti a gesti del genere. Per questo motivo, Patrick Ray Pugliese ha convinto i tre amici a non procedere, in quanto gli autori hanno chiesto di evitare le burle nel cuore della notte.

Poi, Pugliese ha affermato che Licia Nunez e Paolo Ciavarro soffrirebbero di tachicardia durante una chiacchierata con Sossio, tanto da consigliargli di non svegliarli nel sonno. Un stop, che non è stato preso bene da Antonella, che una volta a letto, si è sfogata aspramente con il compagno di Ursula Bennardo e Paola Di Benedetto.

Antonella critica Paolo e Licia

Antonella è di nuovo al centro delle polemiche per delle affermazioni rivolte contro Paolo e Licia, che hanno fatto ben presto il giro della rete.

Infatti, la bionda soubrette non ha mostrato empatia nei confronti dei sue due compagni d'avventura, tanto da esclamare: "No ma questi due sono patetici…Questa cosa della tachicardia…Ma dai…Adesso sono così deboli?". In pratica, la Elia ha accusato l'attrice ed il figlio di Eleonora Giorgi di essere due persone deboli.

La Elia medita un brutto scherzo contro Fernanda Lessa al Gf Vip

Non contenta, la soubrette ha espresso la volontà di fare un brutto scherzo a Fernanda Lessa durante un confronto con Paola e Sossio.

A tal proposito, ha detto di voler rovesciare il cassonetto dell'immondizia sul suo letto. Di qui, la reazione di Aruta, che ha convinto la concorrente del Grande Fratello Vip ad attendere qualche altro giorno. Ma Antonella non è apparsa molto convinta, tanto da dichiarare queste testuali parole: "Ok, ma non facciamolo prima della diretta di mercoledì". L'ex calciatore, a questo punto, ha replicato di aver fatto un patto con Zequila per non fare più scherzi notturni, tanto da suscitare l'ira della Elia, che ha sentenziato: "Ma chi è Antonio?". La rivale di Valeria si arrenderà alla richiesta degli amici?

In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata è in onda mercoledì 25 marzo su Canale 5.