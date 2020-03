Nella casa del Grande Fratello Vip 4 si nota sempre di più l’assenza di Adriana Volpe, che pochi giorni fa ha terminato la sua esperienza televisiva a malincuore per dei seri problemi familiari. La famosa conduttrice televisiva a seguito del decesso del suocero Ernesto Parli che purtroppo è stato colpito dal Coronavirus, ha voluto rivolgere un pensiero ai suoi ex inquilini. Tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'ex gieffina ha ripercorso alcuni momenti vissuti nel Reality Show prodotto da Endemol Shine Italy, soprattutto quelli trascorsi con Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese.

La seguente è la dedica commovente scritta dalla Volpe: “Grazie ancora ragazzi per aver condiviso con me un momento difficile. La vita può allontanarci, l’amore continuerà “.

Andrea Denver nostalgico di Adriana Volpe: ‘Spero stia bene e che ci stia guardando’

La mancanza di un ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, continua a farsi sentire nella casa più spiata d’Italia. Adriana Volpe ha dovuto concludere la sua esperienza televisiva nel noto reality show, per stare accanto ai propri cari in un momento molto complicato.

Nelle scorse ore Andrea Denver è tornato a sentire proprio la nostalgia della conduttrice televisiva, verso cui ha manifestato il suo interesse nel corso delle prime settimane di permanenza al Gf Vip.

Il modello veronese, che non ha mai nascosto di trovare bella l’ex gieffina, di recente ha fatto un gesto che non è passato inosservato al resto del gruppo. Nello specifico non appena i concorrenti hanno terminato il famoso calendario, Denver ha preteso che la sua foto in piscina accanto ad Adriana venisse stampata.

Il concorrente, dopo aver preso tra le mani lo scatto fotografico che lo ritrae al fianco della sua ex coinquilina, rivolgendosi a Patrick ha aggiunto:

“Bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando”.

La moglie di Roberto Parli manda un messaggio ai concorrenti del Grande Fratello Vip

E’ proprio così Andrea Denver e altri concorrenti del Grande Fratello Vip ancora in gioco, continuano ad avere nella mente Adriana Volpe che si è vista costretta ad abbandonare il reality all'improvviso.

Per la precisione l’ex gieffina giovedì 19 marzo 2020 ha salutato i coinquilini tra le lacrime, per aver ricevuto in confessionale le ultime notizie sulla salute del suocero, deceduto poche ore dopo la sua uscita. Prima di lasciare la casa di Cinecittà, la nota conduttrice ha ringraziato i suoi compagni d’avventura per l’affetto che le hanno mostrato e l’ha invitati ad essere forti e a non mollare mai. Dopo giorni di silenzio per la perdita del padre di suo marito Roberto Parli, l’ex protagonista della quarta edizione del Gf Vip ha fatto una dedica ai suoi ex compagni di gioco.

Adriana, infatti, ha condiviso un toccante video sui social con un messaggio rivolto agli inquilini del programma condotto da Signorini.

Nel filmato postato su Instagram dalla Volpe, soprattutto sono presenti i momenti che la conduttrice ha vissuto con Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, poiché si tratta dei concorrenti con cui ha legato di più.