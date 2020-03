Giulia De Lellis da qualche settimana si trova a Roma insieme alla sua famiglia, dove sta passando i giorni di quarantena. Il Gossip degli ultimi giorni ha parlato anche della presenza di Andrea Damante a casa insieme a lei. Ieri sera la popolare influencer, che su Instagram conta oltre 4 milioni e mezzo di followers, ha postato uno scatto con una lunga didascalia, in cui spiega che all'inizio era ritornata a casa sua a Pomezia per poter essere vicina ad una persona a lei cara che non stava bene.

Giulia De Lellis pubblica un post su IG in cui spiega cosa sta succedendo

Giulia De Lellis, ieri sera, ha pubblicato uno scatto di repertorio sul suo profilo social. In questa fotografia si vede lei di fronte ad una chiesa e una lunga didascalia accompagna il post. La protagonista della dedica non è lei, ma la popolare influencer racconta una situazione che sta vivendo e che la tocca particolarmente. Qui sotto la foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Sfogliando le fotografie, Giulia ha ritrovato un suo scatto, fatto poco prima di ricevere una notizia strana, che riguarda un problema che, a detta sua, si risolverà.

La De Lellis ha spiegato di essere partita qualche settimana fa per andare a Roma, in modo da poter essere vicina ad una persona a lei molto cara, giovane e forte. Questa persona, che non è stata menzionata da Giulia, aveva scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. L'ex scelta di Andrea Damante e le persone intorno a lei sono rimaste spiazzate nel sapere quanto stava accadendo.

L'ex corteggiatrice ha affermato di aver sentito dire che non si riescono a capire determinate situazioni, fino a quando non accadono a chi è vicino a noi.

La giovane influencer, dopo aver metabolizzato quanto era successo, ha dovuto stravolgere la sua vita. Grazie a questo accadimento, la scrittrice di 'Le corna stanno bene su tutti ma io stavo meglio senza' ha scelto di non rimandare le cose. Giulia, infatti, ha preso decisioni che non avrebbe mai pensato di prendere, ha fatto cose che non avrebbe mai creduto di poter fare. Nel finale la De Lellis ha detto che attualmente si sente bene, si sente viva ed ha concluso affermando che è tutto troppo breve per accontentarsi: "Fatelo oggi, fatelo ora..Si ok da casa, ma fatelo comunque adesso!

Qualsiasi cosa sia. Grazie tu #andràtuttobene #matutto ."

La permanenza a Pomezia

Giulia ormai è diverse settimane che si trova a Pomezia, insieme alla sua famiglia e ad una sua amica. Oltre a loro, da giorni si rincorre la voce che insieme alla popolare influencer ci sia anche Andrea Damante a trascorrere le giornate di quarantena. Dopo il libro che Giulia ha scritto per raccontare i momenti difficili che ha avuto dopo la fine dolorosa della relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne, a causa dei tradimenti di lui, le vite dei due si erano separate e si erano allontanati definitivamente. Adesso che tutti e due sono tornati single potrebbero però avere di nuovo un'altra occasione per poter stare insieme.

Qualche giorno fa, dopo le continue richieste ricevute da parte dei fan, la De Lellis ha anche cercato di improvvisare una telefonata in diretta proprio con il Dama.

Secondo il gossip delle ultime settimane, i due avrebbero ripreso una frequentazione, in attesa di uscire allo scoperto non appena i tempi lo permetteranno. Giulia De Lellis, nel post pubblicato ieri su Instagram, non ha specificato chi sia la persona giovane che ha scoperto di avere un male da dover sconfiggere, restiamo quindi in attesa di avere qualche notizia in più e facciamo un augurio di pronta guarigione a questa persona a lei cara.