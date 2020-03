Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap tedesca "Tempesta d'amore", ambientata in un lussuoso hotel a 5 stelle in provincia di Monaco di Baviera in Germania. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 marzo al 3 aprile 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35. Nonostante l'emergenza dovuta alla pandemia del momento, la programmazione di "Tempesta d'amore" non subirà alcuna variazione, infatti, andrà in onda sempre allo stesso orario e gli episodi avranno la stessa durata.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla scomparsa di Denise, ai tentativi di Marianne di allontanare Henry e Jessica, ai dubbi di Boris, al rilascio di Valentina e all'innamoramento di Lucy per Paul.

Joshua rischia la vita per salvare Denise

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che subito dopo la scomparsa di Denise tutti i sospetti si concentreranno su Annabelle. Più tardi, Joshua si metterà alla disperata ricerca della fidanzata mentre Christoph e Werner ritroveranno un diario della Sullivan in cui capiranno che la donna odia sua sorella da quando erano bambine.

Marianne cercherà di convincere Henry che Jessica è solo un'opportunista interessata più al denaro che a lui. Paul e Lucy litigheranno a causa del nuovo lavoro che la giovane dovrà svolgere per uno spot pubblicitario del café di Linda.

Valentina esce di prigione

Dopo aver trovato Denise e Annabelle, Joshua sarà costretto a rischiare la sua vita per salvare quella della sua amata. Nel frattempo, Christoph intuirà i piani malvagi della Sullivan e si metterà alla sua ricerca, fermandola giusto in tempo per farla arrestare.

Al Furstenhof, Natascha chiederà a Fabien di sostituire per una sera il pianista dell'hotel. In quell'occasione, il giovane verrà notato da Marianne che gli farà un'importante offerta lavorativa. Lucy troverà qualcosa di inaspettato nel corso di una passeggiata nel bosco, mentre Boris deciderà di affrontare il padre per chiedergli spiegazioni in merito all'esistenza di un suo presunto fratello gemello.

Nel corso di una chiacchierata fra donne, Lucy non avrà il coraggio di rivelare a Franzi di essersi innamorata di suo cognato Paul. Dopo il suo rilascio, Valentina ritornerà a casa per la gioia della sua famiglia e del suo fidanzato. Quest'ultimo, infatti, comprenderà il difficile momento che sta vivendo la sua ragazza e le offrirà tutto il suo sostegno. Non riuscendo più a dormire da quando è morta prematuramente Romy, Michael chiederà a Paul di aiutarlo a praticare qualche sport che possa stancarlo così tanto da spingerlo ad addormentarsi prima la notte.