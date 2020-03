La convivenza ai tempi dell'emergenza del coronavirus sta mettendo a dura prova anche Giulia De Lellis, che ha deciso di trascorrere la quarantena insieme alla madre a Pomezia. L'influencer romana ha poi pubblicato un filmato, nel quale dichiara che sua madre l'avrebbe cacciata da casa se non avesse pulito tutta la cucina. La De Lellis però ha fatto ben intendere ai suoi followers che si tratta di un video ironico, ricordando a sua mamma che non può prendere una decisione simile nei suoi confronti, dato l'alto rischio di contagio e le restrizioni messe in atto dal Governo italiano.

Le dichiarazioni ironiche della Lellis su sua madre e sulla quarantena

"Mia mamma mi ha detto: ti mando via di casa se non fai la cucina'' ha dichiarato Giulia De Lellis nel suo video diffuso sui social.

Dopodiché la bella influcencer romana ha aggiunto: "Io le ho detto: no mamma non mi puoi mandare via perché dobbiamo stare tutti a casa". A quel punto, la De Lellis ha raccontato ai suoi follower di come ha trascorso i suoi primi giorni di quarantena:

"Devo dire che sono stati due giorni totalmente down.

Stamattina mi sono svegliata all'una e ho detto: basta, mi lavo i capelli, mi faccio un po' di piastra e mi metto un filo di trucco. Cerco di autoconvincermi di essere incredibile in una situazione, dove l'unica cosa che bisogna fare è mantenere la calma perché c'è sempre chi sta peggio". Dopodiché, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che questi giorni di reclusione, le hanno permesso di trovare il tempo di sbrigare le faccende di domestiche, lavorare a computer, allenarsi in maniera costante, e soprattutto d'intrattenere il proprio pubblico.

Infine, Giulia ha concluso il suo video incoraggiando i suoi seguaci a essere forti e a non perdersi d'animo.

Giulia De Lellis si mostra senza trucco in quarantena

Le donne del mondo dello spettacolo e della televisione stanno trascorrendo la quarantena in totale relax, immortalandosi completamente al naturale. Tra queste, c'è anche Giulia De Lellis che si è scattata un selfie mostrandosi perfetta anche senza eye-liner, fondotinta e correttore.

Gli unici trucchi utilizzati per apparire bene in foto? Il burrocacao, che le ha reso le labbra carnose e super idratate e i filtri di Instagram, che le hanno levigato la pelle fino a farla sembrare di porcellana. La bella influencer romana, inoltre, indossa una canotta nera sportiva e uno scrunchie color rosa schocking in perfetto stile Nineties. Insomma, la De Lellis è una bellissima ragazza, e sicuramente non ha paura di mostrarsi in pubblico struccata e senza abiti particolari. Quindi, secondo l'esperta di tendenze, sarebbe meglio sfoggiare il look da femme fatale per occasioni più importanti.