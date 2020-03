Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 4, non perde mai l’occasione per dire tutto ciò che pensa. Si tratta di Antonella Elia, che dopo essere stata abbracciata da Antonio Zequila ha fatto sapere di essere rimasta sulle sue posizioni. In particolare, la showgirl torinese ha sempre la stessa opinione dell'attore campano, nonostante abbia tentato un riavvicinamento con lei proprio a due passi dalla finale del reality. L’ex ragazza di Non è la Rai riguardo allo slancio d’affetto che il coinquilino ha avuto nei suoi confronti, infatti ha dichiarato di non credere alla sua buona fede.

Al tal proposito la fidanzata di Pietro Delle Piane la scorsa notte si è confidata con Sossio Aruta e Paola Di Benedetto, rivelando che l’abbraccio ricevuto da Antonio in segno di pace non l’ha convinta per nulla. Scendendo nel dettaglio, la Elia si è detta sicura che l’atteggiamento di Zequila sia strategico poiché il suo unico interesse è quello di arrivare in finale.

Antonella Elia non perdona Antonio

Di recente nella casa del Grande Fratello Vip precisamente durante una festa americana, Antonio Zequila ha cercato di riavvicinarsi ad Antonella Elia.

L’attore partenopeo e la showgirl torinese in queste settimane hanno fatto capire al pubblico che tra di loro non scorre buon sangue, scontrandosi parecchie volte. L’ultima lite tra i due discussi concorrenti risale a quando l’ex valletta di Mike Bongiorno ha litigato con la rivale Fernanda Lessa, a causa dei biscotti senza glutine. A questo punto Antonio ha colto di sorpresa Antonella, dandole un abbraccio affettuoso nel bel mezzo del party organizzato dagli autori del reality.

Nonostante ciò, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha fatto sapere agli altri compagni d’avventura di non aver cambiato idea su Zequila. Complice una chiacchierata con Paola Di Benedetto, l’ex volto di Non è la Rai è tornata ad attaccare il gieffino napoletano affermando: “Ieri sera Antonio mi ha abbracciata. Mi ha anche fatto tenerezza, ma continuo a non volergli parlare. Non è cambiato niente per quanto mi riguarda”.

Zequila criticato anche da Paola Di Benedetto e Sossio Aruta

Non appena la Elia ha dichiarato di essere certa che Zequila stia facendo di tutto per ingraziarsi il pubblico proprio adesso che si trova in nomination, ha espresso il proprio pensiero anche l’ex fidanzata di Francesco Monte. L’influencer si è tolta un sassolino dalle scarpe, facendo sapere alla coinquilina che Antonio ha affermato che vorrebbe arrivare in finale perché se lo meriterebbe, per aver dato tantissimo al programma. A questo punto non si è fatta attendere la replica di Antonella, che ha esordito: “Ma come si fa a dire certe cose così davanti a tutti?

Che vergogna”. Infine, alla conversazione si è inserito anche Sossio Aruta, che ha manifestato le proprie perplessità sugli atteggiamenti dell’attore, ricordando alle due gieffine che Zequila ha mangiato in disparte perché nessuno ha voluto fare il Vippiful. Infine, il compagno di Ursula Bennardo ha intrattenuto il pubblico da casa, proprio facendo una divertente imitazione del coinquilino.