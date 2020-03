Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip 4 continua a causare malumori nella casa di Cinecittà con i suoi atteggiamenti poco graditi. A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda del terzultimo appuntamento serale del Reality Show, Paola Di Benedetto è tornata a criticare duramente l’attore partenopeo. La modella ed ex madre natura di 'Ciao Darwin', riguardo ai comportamenti del coinquilino che hanno fatto tanto discutere ha dichiarato:

"Non voglio fare la guerra, anche se abbiamo litigato, però si deve rendere conto, a 56 anni, delle uscite fuori luogo che fa".

Inoltre la 25enne ha sottolineato che secondo lei Antonio avrebbe messo in atto delle strategie, per restare ancora nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Paola Di Benedetto critica gli atteggiamenti di Antonio

Anche se manca sempre meno per la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti ancora in gioco continuano a criticarsi a vicenda. Nelle scorse ore Paola Di Benedetto è tornata a mostrarsi infastidita dal comportamento assunto da Antonio Zequila, nel corso dell’ultima puntata del reality.

Per iniziare l'ex madre natura di 'Ciao Darwin' mentre si trovava in cucina con Andrea Denver, ha affermato di non avercela con l’attore partenopeo nonostante abbiano litigato. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha continuato a puntare il dito contro il gieffino, conosciuto anche come Er mutanda, commentando le sue uscite infelici alla seguente maniera:

"Si deve rendere conto delle sue uscite fuori luogo.

Ma soprattutto deve capire che non è il centro del mondo. Lui se la merita la finale per come gioca sporco". A questo punto alla discussione si è intromesso anche Patrick, che ha fatto sapere per quale motivo ha scelto di trascinare Zequila al televoto con lui e Paolo Ciavarro. Il Ray Pugliese dopo aver svelato che la sua intenzione era quella di dare una svegliata ad Antonio, ha aggiunto che non vorrebbe che uscisse dalla casa di Cinecittà.

Antonella Elia contro Zequila: ‘Deve fare vedere che fa le cose’

Anche oggi, sabato 28 marzo 2020, Antonio Zequila continua a non essere ben visto dagli altri compagni d’avventura, soprattutto da Antonella Elia. Tutto ha avuto inizio quando la showgirl torinese e Paola Di Benedetto mentre erano impegnate a fare la colazione, sono state raggiunte in cucina dall’attore napoletano. Il discusso gieffino senza rivolgere alcuna parola alle due coinquiline, ha preso una parte della frutta, che solitamente usa Paolo Ciavarro per i dolci, per preparare una macedonia per tutti. L’ex valletta di Mike Bongiorno dopo aver assistito alla scena senza dire nulla, non appena Antonio si è allontanato, parecchio arrabbiata ha esclamato:

“Se io le fragole le volessi mangiare a colazione con lo yogurt?''.

Mentre Paola ha dato l’impressione di non voler commentare l’ennesimo gesto di Zequila, l’ex volto di 'Non è la Rai' è arrivata ad insinuare che l’attore starebbe facendo di tutto pur di farsi vedere perché al momento si trova in nomination. Le seguenti infatti sono state le parole pronunciate da Antonella: "Stamattina presto puliva il bagno. Deve fare vedere che fa le cose”.