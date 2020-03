Mentre c’è grande attesa da parte dei fan del Grande Fratello Vip 4 per poter seguire in prima serata e su Canale 5 la diciottesima puntata, un concorrente nelle ultime ore ha rischiato di mettere in discussione la sua presenza nel Reality Show. Antonio Zequila che non perde l’occasione per criticare gli atteggiamenti che Antonella Elia continua ad avere nella casa di Cinecittà, si è lasciato sfuggire un’esternazione che ha indignato parecchio il web. Per la precisione, l’attore partenopeo ha affermato che l’ex valletta di Mike Bongiorno, secondo lui, dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di un cane randagio.

Antonio su Antonella: ‘Fa come i cani randagi’

Antonella Elia, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip è ancora argomento di discussione nella casa più spiata d’Italia. Di recente la showgirl torinese, che nel prossimo appuntamento serale rischia di essere eliminata poiché si trova in nomination, è stata presa di mira da Antonio Zequila. Quest’ultimo, mentre si trovava in giardino in compagnia di Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro, e Andrea Denver, è tornato a lamentarsi delle sfuriate della fidanzata di Pietro Delle Piane.

L’attore partenopeo questa volta però ci è andato pesante, poiché ha pronunciato delle dure parole nei confronti della coinquilina che non sono passate di certo inosservate. Sempre più stufo dell’ex valletta di Mike Bongiorno, il gieffino ha affermato la testuale frase: “Lei fa come i cani randagi. Se gli dai una botta in testa il cane sta fermo”.

Il popolo del web furioso con Zequila

A questo punto, Andrea Denver ha ripreso il coinquilino facendogli notare di aver esagerato, invece Fernanda Lessa ha sottolineato a Zequila che in Brasile si tirano i sassi per cacciare via i cani randagi.

Le dure affermazioni di Antonio hanno scatenato una vera e propria rivolta sui social, al tal punto che molti utenti sono arrivati a pretendere che siano presi dei provvedimenti nei confronti del vip. Nel frattempo Antonella, in queste ore, ha catturato l’attenzione dei telespettatori scontrandosi anche con Sossio Aruta, il primo finalista di questa quarta edizione. L’ex ragazza di Non è la Rai è rimasta delusa dal compagno di Ursula Bennardo quando ha ammesso di avere dei dubbi su chi salvare tra lei e Zequila in una catena di salvataggio.

L’ex cavaliere del trono over non, appena la showgirl torinese gli ha fatto notare che si aspettava una risposta ben diversa da quella che le ha dato,, ha cercato di giustificarsi invano. La Elia, piuttosto amareggiata e sempre più convinta di essere stata tradita da Sossio, è arrivata a metterlo in guardia da Zequila dicendogli: “Secondo me Antonio ti prende in giro”.