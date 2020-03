Mancano ormai solo tre episodi alla conclusione del decimo ciclo della fortunata Serie TV "The Walking Dead", pronto a tornare con una nuova puntata nel prossimo weekend.

Domenica 29 marzo andrà infatti in onda negli Stati Uniti l'episodio 10x14, intitolato "Look at the flowers". Lunedì 30 marzo alle 22:00 la trasmissione in Italia sul canale Fox, canale 112 di Sky. Anche in questo caso, come nei due episodi precedenti, l'episodio sarà trasmesso in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano, a causa dell'emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni sul lavoro dei doppiatori, impossibilitati a svolgere il loro lavoro in tempi brevi.

The Walking Dead: Michonne, è un addio?

La puntata 13 della nuova stagione di "The Walking Dead" ha nuovamente riportato in scena Michonne, impegnata in un viaggio con il misterioso Virgil su un'isola. Qui la donna si aspetta di trovare delle armi utili per la guerra contro i Sussurratori, in cambio dovrebbe aiutare l'uomo a ricongiungersi alla sua famiglia, intrappolata sull'isola. Michonne scopre subito dopo che la famiglia di Virgil è morta da tempo, ma che l'uomo ha bisogno di lei per aiutarlo a porre fine alle loro sofferenze.

Si scopre infatti che sull'isola vi era una comunità pacifica, sconvolta dalla morte di un nuovo arrivato conseguentemente trasformato in zombie. Il contagio iniziò a diffondersi, con numerosi vaganti ormai presenti sull'isola. Virgil, costretto a blindare alcuni edifici per isolare i vaganti, chiuse dentro anche i propri familiari per errore causandone la morte.

Michonne viene quindi imprigionata da Virgil e scopre la presenza di altri prigionieri.

La donna, dopo essere stata drogata, rivive alcuni momenti chiave della sua vita, immaginando di essere dalla parte dei Salvatori ed al fianco di Negan, in una realtà alternativa in cui muore per mano di Rick e Daryl. Una volta ritornata in sé, Michonne riesce a ferire Virgil e a liberare gli altri, impedendo però che questi lo uccidano.

Michonne e Virgil lasciano l'isola, dove non ci sono armi, a bordo di una barca che da tempo era alla deriva.

Qui la donna fa una scoperta sconvolgente: gli stivali di Rick ed un cellulare su cui è inciso un disegno che raffigura l'uomo insieme a Judith. Michonne contatta quest'ultima via radio, informandola dell'accaduto e chiedendole della guerra con i Sussurratori. Alla fine Michonne decide di cercare Rick e si imbatte in una coppia. I due chiedono aiuto, in quanto vorrebbero aggiungersi ad un immenso gruppo che sta per ripartire verso una meta sconosciuta. La donna li aiuta si unisce a loro. Non è chiaro se in futuro verrà approfondita la storia di questa comunità e se Michonne ritornerà con la sua famiglia.

The Walking Dead 10x14: promo e anticipazioni

"Look at the flowers" si ricollegherà ai fatti narrati nell'episodio 10x12 di The Walking Dead [VIDEO], in cui Hilltop è stata data alle fiamme dai Sussurratori durante la battaglia e Negan ha ucciso Alpha dopo averla attirata in una trappola. Entrambi i gruppi, le comunità e i Sussurratori, affronteranno le conseguenze di quanto accaduto in precedenza.

Un flashback mostrerà come Carol e Negan abbiano fatto un accordo per portare l'ex leader dei Salvatori a farsi accettare tra i nemici per poi uccidere Alpha. Negan avrà un confronto con Daryl, ancora ignaro di quanto fatto dall'ex nemico.

Beta, una volta trovata la testa di Alpha, inizia a meditare vendetta cercando di usare l'orda contro Alexandria.

Eugene, dopo aver concordato un incontro con Stephanie, avvisa il gruppo della probabile esistenza di una nuova comunità. Decide così di partire per incontrare la donna conosciuta tramite contatto radio, facendosi accompagnare da Yumiko ed Ezekiel.