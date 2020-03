Nonostante ormai manchi poco per la messa in onda dell’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip 4, tra i concorrenti rimasti in gioco continuano ad esserci dissapori. Nelle scorse ore Antonella Elia si è resa protagonista dell’ennesima sfuriata, quando Patrick Ray Pugliese le ha impedito di fare uno scherzo notturno con la complicità di Sossio Aruta e Andrea Denver.

Non appena l’ex gieffino e il compagno di Ursula Bennardo hanno svelato che gli altri concorrenti non vogliono essere più disturbarti la notte a causa di un accordo, la showgirl torinese ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata.

La gieffina più discussa del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, si è lasciata sfuggire di voler organizzare uno scherzo di cattivo gusto a Fernanda Lessa. Scendendo nel dettaglio l'ex valletta di Mike Bongiorno ha esagerato, facendo sapere all’ex cavaliere del trono over di voler buttare la spazzatura sul letto della modella brasiliana.

Antonella decisa a fare un pessimo scherzo a Fernanda Lessa

La notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip è stata abbastanza movimentata, a causa di uno scherzo mancato.

Andrea Denver, Sossio Aruta, e Antonella Elia, hanno deciso di sorprendere il resto del gruppo mentre dormivano. Patrick Ray Pugliese dopo essersi accorto dell’intenzione dei suoi coinquilini, ha ricordato loro che dopo un certo orario si era stabilito di non disturbare per rispetto di chi dorme. Inoltre l’ex gieffino ha sottolineato ai suoi compagni d’avventura che Licia Nunez e Paolo Ciavarro soffrono di tachicardia.

L’intromissione di Patrick ha scatenato la furia dell’ex valletta di Mike Bongiorno, che è arrivata ad esclamare: “No ma questi due sono patetici. Questa cosa della tachicardia. Adesso sono così deboli?”.

Lo sfogo della showgirl torinese è proseguito, dato che ha fatto sapere all’ex cavaliere del trono over di voler fare uno scherzo crudele ai danni di Fernanda Lessa. Le seguenti sono state le parole pronunciate dalla Elia: “Io vorrei rovesciare il cassonetto dell'immondizia sul suo letto.

Facciamolo prima della diretta di mercoledì”. Il compagno di Ursula Bennardo ha replicato alla pesante esternazione della coinquilina, confermando la tesi di Patrick. Per la precisione, Sossio ha sottolineato ad Antonella che nessuno può fare scherzi notturni, a causa del patto stretto al GF Vip con Antonio Zequila. La fidanzata di Pietro Delle Piane a quel punto è sbottata, alla seguente maniera: “Tu hai fatto dei patti con lui? Ma chi è Antonio? Lasciamo perdere. Niente più scherzi la notte".

Antonio e Licia criticano gli atteggiamenti di Sossio e della Elia

Mentre il piano della Elia è andato in fumo, a causa di un accordo che Sossio Aruta ha stretto con Antonio Zequila, quest’ultimo di recente ha criticato l’atteggiamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tutto è iniziato quando nella giornata di oggi lunedì 23 marzo 2020, il calciatore partenopeo ha proposto ad alcuni compagni di gioco di iniziare a riscaldarsi con la corsa. Agli allenamenti dell’ex cavaliere del trono over si è aggiunta come sempre Antonella Elia, mentre Patrick si è mostrato parecchio turbato. Sossio dopo aver invitato il gruppo a non arrendersi ha fatto i conti con Antonio, che gli ha fatto notare che c’era gente che non stava bene. Oltre ad Aristide che ha appoggiato il pensiero dell’attore conosciuto anche come Er mutanda, anche Licia si è lamentata affermando che non tutti sanno cosa sia il rispetto.

Dopo essere apparsa infastidita, la Nunez è tornata a criticare Antonella Elia affermando: “Lei anche lo fa per provocare, guarda chi la segue”. Antonio non appena l’attrice protagonista della fiction Le tre rose di Eva gli ha consigliato di mantenere la calma, ha puntato nuovamente il dito contro Sossio e la showgirl torinese dicendo che per lui prima di tutto viene sempre l’educazione.