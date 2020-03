La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai naufragata. In questi ultimi giorni, i rumors sul riavvicinamento tra la bella influencer romana e il mai dimenticato ex Andrea Damante si facevano sempre più insistenti. Tali voci sono state confermate dal giornalista di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato in una sua diretta Instagram che i due stanno trascorrendo la quarantena a Pomezia. Dopo tale conferma, è arrivato un post di Angelo Iannone, fratello del noto pilota di MotoGP, nel quale si sarebbe scagliato duramente contro la sua ex cognata.

La dura frecciatina di Angelo Iannone a Giulia De Lellis

"Per tutte queste pseudo persone, se è così che si possono chiamare, che non so cosa stanno inventando da giorni, sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla", queste sono le parole che Angelo Iannone avrebbe indirizzato a Giulia De Lellis. Poi il fratello del noto campione di MotoGp ha aggiunto: "Credo che i festini si facciano altrove, in silenzio, per poi tirarli fuori a tempo debito. A buon intenditor poche parole".

Parole che non sono passate inosservate agli appassionati di pettegolezzi, che stanno cercando di comprendere per quale motivo Angelo Iannone ce l'abbia così tanto con la sua ex cognata. Che la De Lellis abbia avuto un acceso scontro con la famiglia Iannone? Chissà, per ora non si sa cosa sia successo e sicuramente la bella influencer romana non rimarrà in silenzio. Nel frattempo la De Lellis si sta godendo le sue giornate tranquille e serene accanto ad Andrea Damante, e quindi non ha tempo di rispondere a eventuali attacchi social.

Andrea Iannone sulla De Lellis: 'Siamo ciò che siamo in grado di sopportare'

Andrea Iannone sta trascorrendo la quarantena da solo nella sua casa a Lugano, dove fino a un mese e mezzo fa conviveva con Giulia De Lellis. Il pilota di MotoGp ha voluto scrivere un lungo post in cui comunica tutto il suo rammarico per la rottura con la sua ex campagna: "Qualcuno si è allontanato nel periodo più buio. Non sono arrabbiato.

Siamo ciò che siamo in grado di sopportare". Dopodiché, il centauro classe 1989 ha aggiunto che il 2020 è un anno pieno di cambiamenti e di sfide che lo renderanno ancora più forte e combattivo.

Il pilota di Vasto ha poi voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino nei momenti più bui, ma anche quelle che si sono allontanate senza alcuna esitazione. Infine, ha concluso il suo post lanciando una stoccata velata alla sua ex De Lellis: "Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada".