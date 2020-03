Gli spoiler della nota soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, Fernando Mesia (interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano) sarà definitivamente catturato dagli uomini di Mauricio. Successivamente il Mesia minaccerà di far esplodere una bomba, se non sarà lasciato andare via. Nel frattempo Severo e Carmelo faranno di tutto per cercare di salvare Puente Viejo dall'imminente inondazione.

Prudencio riceve una lettera da suo fratello Saul

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 30 marzo al 3 aprile, gli uomini di Mauricio riescono finalmente a trovare e a catturare Fernando Mesia. Nel frattempo Prudencio riceverà una lettera che aspettava da tempo, da parte di suo fratello Saul. Poco dopo, Ramon chiederà al sottosegretario Garcia Morales un confronto per fare luce sulla situazione. Durante la conversazione tra i due, Fernando minaccerà tutti i presenti di far esplodere una bomba se non sarà lasciato libero.

Intanto Don Berengario deciderà di lasciare per sempre la canonica per stare insieme a Marina, la donna di cui è innamorato. Così l'uomo informerà i parrocchiani della sua decisione definitiva.

Infine, Irene consiglierà a Severo di tornare a produrre le gallette e di riaprire la sua fabbrica.

Gracia decide di non partire con Andalucina

Il tenente Cepeda non cambierà la sua decisione sulle sorti del paese, anzi sarà irremovibile e annuncerà a Carmelo che Puente Viejo sarà sommersa dalle acque della diga entro poche ore, senza alcuna possibilità di proroghe.

Severo e Carmelo non accetteranno di buon grado le parole del tenente, così faranno di tutto per evitare che il paese sia inondato e non si arrenderanno tanto facilmente. Poi Severo accetterà il consiglio di Irene e deciderà di riaprire la fabbrica di gallette, così da spostare la lavorazione dei contadini, ma Carmelo non sarà molto d'accordo con la decisone dell'uomo. Successivamente Gracia deciderà di non partire insieme a sua cugina Andalucina.

