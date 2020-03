Da giorni circolavano voci su una presunta crisi di coppia tra l'influencer Giulia De Lellis e il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. A far pensare ad una rottura tra i due alcuni indizi apparsi sui social.

Gli indizi della presunta crisi

Uno di questi, la decisione della De Lellis di prendere casa a Pomezia vicino ai suoi familiari. Inoltre è da tempo che non viene vista in quel di Lugano dove vive il ragazzo. Sui profili social di entrambi è da settimane poi che non appaiono scatti che li ritraggono insieme.

Nessuno dei diretti interessati aveva smentito o confermato questi rumors fino a poco fa quando Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande dei followers nel corso di una diretta Instagram. La ragazza sembra abbia confermato la separazione. Di seguito le sue precise parole.

Giulia De Lellis risposta alle domande su Andrea Iannone

Giulia De Lellis nelle scorse ore ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato un tutorials di make-up. Ovviamente le domande dei followers sono cadute sul Gossip che impazza in questi giorni.

In tanti le hanno chieste come stanno davvero le cose con Andrea Iannone, e se può esserci un ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante.

La De Lellis ha risposto con queste parole: "Ragazzi se sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento, faccio altro, credo siate intelligenti nel capire la situazione. Si dice ‘a buon intenditor poco parole’, non mi piace ogni volta dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale.

Anche perché è un momento in cui non mi sembra tanto carino parlare di queste cose." Tra i tanti followers della ragazza, molti pensano che sia rispuntato l'ex Damante.

I fan sperano in un ritorno di fimma tra la De Lellis e il suo ex Damante

In molti sperano che la causa della rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia il suo ex fidanzato Andrea Damante. L'ipotesi è sorta dopo che la giovane influencer ha scelto di cancellare dai suoi profili social i post relativi al suo libro: "Le corna stanno bene su tutto." Il testo che tra le altre cose ha avuto un grande successo editoriale racconta proprio dei tradimenti subiti da Andrea Damante.Tradimenti che hanno portato alla rottura definitiva tra i due.

Spesso la De Lellis nelle scorse settimane per pubblicizzare il libro postava le frasi più significative estratte dal testo. Che la decisione di eliminare questi post voglia dire che Giulia ha perdonato il suo ex dandogli un'altra possibilità? In molti pensano che tra i due l'amore non si sia mai spento. Per ora da Damante nessuna conferma o smentita. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se davvero si è riaccesa di nuovo la famosa scintilla tra i due ex.